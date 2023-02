Tini Stoessel fue acusada de plagiar a Ariana Grande y a La Mosca en las redes sociales

A la vez, hubo quienes resaltaron un fuerte parecido estético y estilístico entre el videoclip de “Cupido” y el que Ariana Grande grabó años atrás y en la que aparece vestida con una paleta de colores muy similar.

“Che es igual al tema de La Mosca”, comentó un usuario. “Indignación en las redes con Tini porque robó a mano armada el video de Ariana Grande y una canción de La Mosca, con su nuevo tema”, expresó otra cuenta. “Es igual”, dijo otra. “Literalmente el vídeo de tini es muy parecido a ‘in my head’ de Ariana Grande no me jodan”, opinó un usuario a la vez en que compartió capturas de pantalla de los videoclips para comprarlas.

“Así que Tini le plagió una canción a La Mosca y un vídeo a Ariana para hacer una de las pocas canciones nuevas que están en su nuevo álbum; verdaderamente esta mina es más alérgica a la pala que todo Twitter junto”, dijo otro.

Pese a las críticas, la intérprete de éxitos como “Mienteme” -con María Becerra-, “La Triple T” o “Muñecas” -con La Joaqui-, se mantuvo al costado de las polémicas y se enfocó en los buenos comentarios recibidos por el lanzamiento. “Salió ‘Cupido’, no lo puedo creer. Qué felicidad, lxs amo tanto, gracias por sus mensajes y el amor. Espero que la disfruten mucho”, agradeció Tini en sus redes.

“Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen”, agregó también en referencia a su público y también agradeció a los artistas que colaboraron en las canciones de su inminente álbum: María Becerra, L-Gante, Tiago PZK, Anitta, Becky G, Manuel Turizo, Steve Aoki y Beele. “Espero que disfruten mucho las canciones que quedan por escuchar. Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón”, cerró.

(Fuente: Teleshow)