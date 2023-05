Puerto Madryn: El valor de la canasta básica incrementó un 5,8% en enero

El Centro de estudios José María Rey del Partido Socialista de Puerto Madryn sigue adelante con el relevamiento mensual de precios de la canasta básica de alimentos en nuestra ciudad así, en Enero 2023, el aumento de precios de dicha canasta fue del 5,8%.

Los artículos que registran el mayor porcentaje de aumentos; Picada Especial x Kg (38%), Huevos (22%), Harina trigo (27%), Harina maíz (16%), Papa cepillada (22%), Naranja x kg (51%), Manzana roja (24%), Jabón tocador (23%), Galletitas craquers ( 31%), Puré tomate (38%).

Como dato adicional se observa, respecto al relevamiento del mes diciembre 2022, un aumento carteles de “precios justos” en las góndolas. Asimismo también se observan faltantes en las góndolas especialmente de algunas primeras marcas.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.

Con el porcentaje de aumento de precios relevado en el mes de Enero 2023 y de mantenerse estos guarismos, se llega a la conclusión que durante todo el año 2023 el porcentaje de aumento de los 50 productos de la canasta para cubrir las necesidades básicas en Puerto Madryn será del 93 %, es decir que, si en enero 2023 un hogar gastó $ 30.000 mensuales en alimentos y productos de limpieza, en enero de 2024 deberá disponer de $57.900.