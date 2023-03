Nueva línea de crédito federal para las artes escénicas

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT) firmaron un convenio para la creación de la línea “Préstamos Generales FNA y el INT”, destinados a financiar los sectores que componen la actividad teatral. En estos últimos años, el sector cultural ha sido uno de los más afectados en términos económicos como resultado de las restricciones generadas a partir de la pandemia. Por este motivo y en concordancia con las acciones que el Ministerio de Cultura de la Nación ha desarrollado y apoyado durante este tiempo, el FNA y el INT, consideran necesario concentrar sus esfuerzos en brindar herramientas que permitan dar respuesta a nuevas demandas y necesidades que surgen de este escenario excepcional.

Para esta iniciativa, el FNA será la entidad responsable de gestionar los mecanismos administrativos necesarios para tramitar y efectivizar el otorgamiento de los créditos, que serán generados a partir de los recursos económicos transferidos por el INT. De esta manera, se focaliza el apoyo de ambas instituciones en acompañar la reactivación del sector cultural, brindando herramientas que impulsen el desarrollo de artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura en general y de las artes escénicas en particular, con una visión amplia y federal. Así, la presente línea tiene por objeto financiar a éstos en cualquier etapa del proceso creativo, de la realización, exhibición y circulación de espectáculos teatrales; y del funcionamiento, equipamiento, preservación y sostenimiento de las salas y espacios de teatro independiente.

Sumar herramientas

En el encuentro para la firma de la creación de la convocatoria de “Préstamos Generales FNA y el INT” estuvieron presentes el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano; y la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh.

“Es muy significativo poder sumar nuevas herramientas y líneas de apoyo para el desarrollo y fomento de las artes escénicas en este momento de reactivación. A veinticinco años de la creación del Instituto Nacional del Teatro, nos agrada comunicar un importante y ansiado logro colectivo me refiero a instrumentar créditos blandos y accesibles. Es un gran anhelo de la institución que incluso está enunciado en la redacción de la Ley 24800 pero que no habíamos podido instrumentar. Ojalá se materialice en nuevos proyectos accesibles para más públicos y audiencias” en palabras del director ejecutivo, Gustavo Uano.

Por su parte la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh, indicó: “En este trabajo conjunto que estamos haciendo los diferentes organismos que pertenecemos al Ministerio de Cultura de la Nación, estamos firmando esta alianza estratégica con el INT para favorecer a los creadores, escritores y teatristas en general. Vemos en esta acción un trabajo mancomunado con muchísimo futuro. Es un trabajo para ampliar y hacer conocer nuestras líneas de crédito para que, en este caso con el INT, esto llegue a la mayor cantidad de creadores posible”.

Sobre los Préstamos Generales FNA y el INT

– La línea de “Préstamos Generales FNA y el INT” está orientada a financiar los sectores que componen la actividad teatral. En tal sentido se podrán atender solicitudes destinadas a financiar:

– Grupalidades teatrales: creación, investigación y montaje de espectáculos teatrales, compra de pasajes y producción de giras nacionales e internacionales, compra de equipamiento, capacitaciones, asistencias docentes.

– Publicaciones: diseño, edición, y publicación de revistas y libros teatrales en formato impreso y/o digital.

– Salas y espacios teatrales: adecuación de instalaciones para mayor accesibilidad, adquisición, reposición y/o reconversión e instalación de equipamiento (sonoro, lumínico, audiovisual, etc.), adquisición e instalación de equipamiento de climatización; adquisición y/o refacción de bienes muebles (butacas, gradas, mamparas, telones, cartelerías, señalización, etc); gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, camarines, escenario, salas de ensayo, arreglos de techos, cañerías, etc.),

La solicitud del préstamo se realiza, una vez abierta la convocatoria, a través de la plataforma web del Fondo Nacional de las Artes ingresando a www.fnartes.gob.ar y tendrá como monto tope un valor de dos millones y medio de pesos argentinos por persona beneficiaria.

El monto del préstamo podrá destinarse a honorarios (no sueldos mensuales) de artistas, técnicos, especialistas (actores, directores, técnicos, escenógrafos, músicos, vestuaristas, maquilladores, etc). La persona solicitante deberá justificar el destino dado al préstamo al momento de la solicitud del crédito y proporcionar al FNA todos los elementos de prueba necesarios a tal efecto. El importe del préstamo no podrá aplicarse a gastos pagados con anterioridad al inicio del trámite o gastos impagos devengados con anterioridad a la presentación de la solicitud. El préstamo no puede destinarse al pago de alquiler de sala ni al pago de servicios (luz, gas, impuestos) ni a gastos contraídos con anterioridad a la solicitud del crédito.

El plazo máximo de reintegro será de hasta 60 meses y en todos los casos se amortizará el capital por sistema francés, y las cuotas serán liquidadas en forma mensual y consecutivamente. El interés será a tasa fija del 6% anual y podrá afectarse hasta un 30% del ingreso neto declarado para la amortización del préstamo. En todos los casos se adicionará al valor de la cuota el total del capital otorgado para el coste del seguro de vida obligatorio el que estará incluido en el costo financiero. El importe acordado del préstamo, plazo, cuotas de amortización e intereses comunes y de mora serán fijados por Resolución General del Directorio del FNA. El Directorio podrá, una vez presentada la solicitud, evaluar en forma particular las condiciones personales del solicitante y el proyecto, y en función de éstas modificar el plazo y monto solicitado.

La convocatoria para solicitar los Préstamos Generales FNA y el INT estará abierta a partir del 3 de abril.