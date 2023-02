Lionel Messi ganó el The Best al Mejor Jugador del Mundo FIFA

La Pulga superó a Karim Benzema y Kylian Mbappé por lo hecho durante el año pasado. La consagración del delantero del Real Madrid en la Champions League en junio, o lo hecho por Mbappé en el PSG y en su selección, no fueron suficientes para imponerse al último campeón del mundo, quien alcanzó su título individual número 53 y el segundo The Best en su carrera.

En la previa, el astro argentino era el favorito a llevarse el trofeo de carbono y platino. Cabe destacar que para éste galardón las autoridades de la FIFA decidieron que se incluya también lo realizado durante el Mundial de Qatar en las categorías masculinas (jugador, entrenador y portero), mientras que en las ediciones anteriores, el periodo a tener en cuenta se terminaba el 31 de julio del año pasado. Fue esta competencia, la más importante del mundo, la que inclinó la balanza a su favor.

La floja temporada 2021/2022 que hizo con el PSG le llevaron a salir, incluso, de la lista de nominados del Balón de Oro, el cual quedó a manos de Benzema. Sin embargo su gran Mundial y la ausencia del futbolista galo en Qatar por lesión, lo posicionó como candidato para alzarse con su segundo The Best, desde que en 2016 el premio de la FIFA se desgajó del Balón de Oro.