Las redes se «desordenaron» con el nuevo método de Marie Kondo

La noticia dio la vuelta al mundo: Marie Kondo, cuyo nombre supo transformarse en un verbo para referirse al orden del hogar, manifestó que «se deba por vencida» con mantener su casa ordenada todo el tiempo, para pasar a «disfrutar el tiempo que pasa con sus (tres) hijos».

Tras sus declaraciones, una sensación de «alivio» recorrió las redes sociales al hablar del «fin de una era» y los memes no se hicieron esperar: si ella, la «reina del orden», no puede con la organización del hogar, ¿entonces quién? El «plot twist» de una historia.

«Ordenar no se trata solo de limpiar, se trata de crear espacios que despierten felicidad. Al hacer esto, te acercas un poco más a tu vida ideal», decía en el 2020 la especialista japonesa, creadora del método «KonMari». Su lema siempre fue aprender a «valorar lo que tenemos» y descartar lo que no nos genera felicidad.

Decía que había que ordenar usando las mismas categorías: la primera es «ropa», luego «libros» y «papel». Mientras que «la categoría más grande es ‘komono’, que abarca la cocina, el baño, el garage, y todo lo que es variado. Por último, los objetos con valor sentimental».

Su método se hizo popular a nivel mundial y se comenzó a trasladar a otros terrenos, como por ejemplo la vida digital. El año pasado, participó en un video de un servicio de Google junto al actor estadounidense Keegan-Michael Key, donde explica cómo ordenar las fotos, los mails y archivos digitales.

Los tutoriales sobre cómo ordenar la ropa para que te entre en la valija inundaron YouTube, y la leyenda siempre era «a su estilo».

Así su nombre se transformó no solo en un verbo, sino también en un «imperio»: libros, la serie de Netflix «¡A ordenar con Marie Kondo!» y una tienda de productos. Pero todo esto, ¿ahora toma el camino inverso después de su declaración?.

“Hasta ahora era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Me di por vencida en ese aspecto. Ahora me doy cuenta de que lo importante para mí es disfrutar del tiempo que paso con mis hijos en casa «, reveló recientemente Kondo, según informó The Washington Post.

La frase fue objeto de memes y, más allá de las bromas, algunas cuentas la atribuyen a una mera promoción. La tendencia que generó en las redes también fue aprovechada como slogan por marcas, como la tienda de muebles y decoración Ikea, que la citó pidiéndole que «no se rinda»,con una publicidad de cajas y organizadores.

Una de las palabras con la que en redes describieron esta frase de Kondo fue «plot twist» (giro de la trama).

En Instagram, el hashtag #MarieKondo suma medio millón de publicaciones, donde se mezclan fotos de hogares ordenados a su estilo con imágenes de la repercusión mediática que tuvo su declaración, en todos los idiomas

Algunas cuentas bromearon con que si el «desorden» del que ahora habla Marie Kondo se asimila realmente al que hay en sus casas. En TikTok, la tendencia fue «Marie Kondo Messy» (desorden) y aparecieron videos no solo dando la información, sino interpretaciones sobre cómo ella ahora podría estar ordenando su casa.

Kondo no se refirió específicamente a la repercusión que tuvieron sus dichos, pero recientemente publicó una foto en sus redes preguntándole a sus seguidores que era lo que más alegría les estaba generaba hasta ahora el 2023: «Para mí, es pasar tiempo con mi familia», remarcó ella misma como respuesta.