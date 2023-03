La «Mejor hinchada» fue para los fanáticos argentinos en los The Best

La FIFA reconoció a los a los hinchas de la Scaloneta como la Mejor del Mundo, por sobre los de Japón y Arabia Saudita, en la gala del premio que reúne a los más destacados de la última temporada. Carlos «El Tula» Pascual, con 14 Mundiales recibió el trofeo.

“Como argentino estoy contento porque nos llevamos todos los premios. Como hincha feliz porque soy el primer bombo en Alemania 1974 y además estuve en todos los Mundiales”, indicó Carlos Pascual, conocido como “El Tula”.

El hincha subió con su camiseta argentina y el bombo que hizo sonar en la Gala The BEst en Francia. “esto es emocionante y me dio felicidad este equipo”, agregó.