Joaquín Arbe listo para el Maratón de Sevilla

El atleta chubutense Joaquín Arbe, ya se encuentra en España, donde el domingo participará en una de las pruebas más importantes del mundo, como lo será el maratón de Sevilla.

Esta competencia es mas que importantes para los objetivos del esquelense, ya que irá en búsqueda de su clasificación a los Juegos Olímpicos de París.

Arbe busca su lugar en París

Organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y Motorpress Ibérica S.A. la 38ª edición del Zurich Maratón de Sevilla se celebrará el próximo domingo día 19 de febrero de 2023, a las 8:30 horas de España (4:30 argentina).

El recorrido es en su totalidad urbano y está homologado por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo). La carrera forma parte del calendario oficial de carreras de la AIMS (Association of International Marathons and Distance Races).

Además, para esta edición, el Maratón de Sevilla renueva la etiqueta “Élite”, otorgada como sello de calidad por World Athletics (antes IAAF). El organismo del atletismo a nivel mundial, acredita la cita como una de las mejores maratones del mundo.

En esta edición, la Argentina contará con cuatro representantes de élite: Joaquín Emanuel Arbe (2h09m36s – Valencia 2021, récord nacional), Pedro Luis Gómez (2h13m28s – Sevilla 2022), Marcela Cristina Gómez (2h28m58s – Sevilla 2020) y Daiana Alejandra Ocampo (2h31m33s – Viena 2020).

De los cuatro argentinos, sólo el chubutense Arbe nunca había estado en el Maratón de Sevilla. Marcela Gómez lo hizo en dos ocasiones (2020 y 2022), en la última no pudo completar la carrera debido a una lesión que sufrió; Ocampo la realizó en 2022 y terminó con un tiempo de 2h32m36s; Pedro Gómez también estuvo en la edición del año pasado, en la que hizo su mejor marca personal (2h13m28s).

Hay que tener en cuenta que en esta carrera se puede conseguir la marca mínima para clasificar al Mundial de Budapest 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024. Para los Juegos de París el tiempo mínimo para conseguir la clasificación directa sin necesitar el ranking es de 2h08m10s para los hombres y 2h26m50s para las mujeres.

El evento se podrá seguir en vivo a través de la web: www.olympics.com.

«Coco» no participará del Maratón de Rotterdam

El otro atleta olímpico y de elite de Chubut, el oriundo de Gualjaina Eulalio «Coco» Muñoz, no podrá participar al no contar con apoyo económico, del maratón de Rotterdam, una de las competencias más importantes del calendario internacional tal como lo informó a través de redes sociales su entrenador Rodrigo Peláez.

Peláez, coach del deportista ya radicado en Esquel hace algunos años, indicó en Facebook que «queremos informar que nuestro representante Eulalio Muñoz no participará en el Maratón Internacional de Rotterdam 2023 como estaba previsto para intentar la marca para Juegos Olímpicos».

Detalló a la vez que «a principio de año nos requirieron una planificación donde solicitamos poder desarrollar el campo de entrenamiento en México ( Toluca) con el equipo que generalmente lo hacemos, hace un par de meses nos informan que NO estaba aprobado y que la única opción era Cachi, entonces accedimos pero solicitamos llevar un atleta de nuestro grupo (Ñancucheo) para colaborar con Eulalio en los trabajos, ya que la preparación en maratón no es fácil y considerando q no contaríamos con un equipo. Hace dos días nos informan que no se costearán los gastos de este atleta ni aún bajándome yo del campamento , esto sumado a que la pista está en reparación y habría que trabajar todo en calle», aseguró.

«Hoy por hoy clasificar a Juegos significa bajar el récord argentino en más de 1 minuto, no es imposible pero si requiere contar con recursos para una preparación acorde. Cada clasificación, cada récord, cada medalla es inversión, es recurso y es por tal motivo que las grandes potencias son lo que son», aseveró Pelaez, en su relato.

«Aclaramos esta circunstancia, porque hay mucha gente que nos estaba apoyando en este proyecto , nunca somos de quejarnos ni es esta excepción, aceptamos las decisiones que se toman al respecto, pero no podemos afrontar un compromiso sin los recursos suficientes para estar en ese nivel. Creemos qué hay que ser realistas y al momento de encarar un desafío analizamos las posibilidades en virtud de todo el panorama incluidos los recursos. Entonces intentamos ser sinceros, nunca fuimos a pasear a ningún lugar. Siempre vamos con una expectativa y a hacer lo qué hay que hacer, nos parece que acceder en estas condiciones sería consumar un gasto sin sentido», sumó.

El ENARD es el ente a nivel nacional que en esta oportunidad, no está bridando el apoyo económico necesario para poder afrontar esta preparación que, tal como lo asegura Peláez, debe ser de carácter acorde teniendo en cuenta los objetivos que se trazan.

«El ciclo Olímpico sigue y lo intentaremos cuando se den las condiciones. A quienes nos acompañan decirles que no pasa nada. Aclarar que tanto al municipio como a la provincia en esta ocasión no les pedimos nada, porque nos manejamos con los entes que nos rigen a este nivel, como corresponde», aclaró a la vez el entrenador de «Coco» Muñoz.

Por último, con optimismo, Peláez se despidió al indicar que «buscando mejorar y participando por acá, todo sucede por algo solo hay que enfocarse , entender y pensar en positivo».