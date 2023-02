Hondazo de Biss a Torres

Tras las polémicas expresiones de Ignacio Torres ante militantes en las que trató de “miserables” a los referentes de la UCR, la respuesta del presidente del radicalismo, Damián Biss no se hizo esperar.

“Me parecieron desafortunadas”, dijo Biss acerca de las palabras de Torres, al tiempo que recordó que ambos integran una coalición, “si hay competencia es para darle mayor contundencia y a veces algunas declaraciones nos hacen pensar que la construcción no es lo que se sienten del otro lado”, indicó en tono diplomático.

Ante la requisitoria periodística, el intendente de Rawson, aseguró que en el sector que él representa dentro de la colación de Juntos por el Cambio “nosotros vamos por la positiva”, dijo, aunque no despreció la oportunidad de bajarle el precio al senador, al remarcar que “Torres no es el principal estandarte de JxC”.

Así las cosas, Biss no dio mayor trascendencia a las expresiones del novel dirigente PRO, e insistió en señalar la importancia de consolidar la propuesta de Juntos por el Cambio en Chubut.