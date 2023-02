Gustavo Sastre confirmó que irá por la reelección

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, realizó este miércoles la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad. En este marco, detalló las distintas gestiones que se han realizado en su mandato y mostró cuáles son las proyecciones de cara a este 2023. Además, confirmó que se postulará como candidato para cumplir un nuevo mandato frente al Ejecutivo Municipal.

“Sumo aquí y ahora el compromiso de siempre, seguir avanzando hacia la consolidación de nuestro proyecto y a los objetivos que nos hemos planteado. Siempre habrá alguna demanda que no deja de crecer y que abre sus puertas a quienes quieren buscan alcanzar una vida digna”, dijo Gustavo Sastre frente al gran arco político que se hizo presente en el Cine Teatro Auditórium.

Luego, aseguró que “vamos a seguir peleando por lo que nos corresponde, siempre usando el dialogo como herramienta insoslayable”, por ello seguidamente pronunció: “No me gusta callar y estimo que la gente de mi ciudad y también de la provincia debe saber. No he sido una persona dedicada a la política durante gran parte de mi vida, la oportunidad de conducir los destinos de mi ciudad para continuar un proyecto amplio e inclusivo fue el disparador que me llevó al lugar que ocupo por decisión de mis vecinos, para ello tuve un espejo donde mirar, donde aprender de los valores y poner en práctica en ejercicios de la política”.

Además, el actual Jefe Comunal dijo que acompañará la propuesta del actual vicegobernador Ricardo Sastre de “ampliar el horizonte político y que se el Gobernador de todos los chubutenses”.

En último término, el Intendente informó que luego de hablar con su “familia, amigos y compañeros de trabajo” tomó la decisión de buscar la reelección como primer mandatario municipal en este 2023 y “con el claro objetivo de cumplir todas y cada una de las acciones que todavía nos faltan lograr”.