Gran Hermano 2022: Julieta enfrentó las críticas y explicó su decisión

El silencio se hizo presente, la cara no solo de la recién nombrada sino del resto de los integrantes de la casa mostraban su sorpresa. “¿Qué? ¿En serio, Ju?” fue la primera reacción de Camila, que no entendía aún qué estaba sucediendo, y de inmediato se levantó a abrazarla mientras los demás continuaban cada uno en su lugar.

La primera reacción de Romina fue levantarse del sillón y comenzar a preparar la cena. En tanto que Alfa pasó cerca de Julieta y disparó un “yo sabía que me ibas a dejar en placa, bienvenida a Gran Hermano”, tras lo cual la líder, en silencio, decidió irse afuera a tomar un poco de aire ya que el ambiente dentro de la casa más famosa del país estaba muy cargado.

De inmediato, Alfa fue hasta la habitación y encaró a Camila: “No seas boluda. Vos no tenés que hablar con nadie, vos tenés que estar contenta porque saliste de la placa, punto y aparte. Vos no tenés que hablar ni quedar bien con Julita ni con Romina. ¿Me escuchás una vez? Creo que hasta ahora no te aconsejé mal, creo que nunca te dije nada para mal, nunca. No vayas a condescender a La Tora porque está en placa, no hagas absolutamente nada, Camila. ¿Vos querés llegar a la final acá? Haceme caso. Si no me querés hacer caso, hacé lo que quieras. No tenés que dar las gracias como una loca porque nadie te dio nada”.

Tras ello, y aún sin entender mucho, Julieta explicó a Nacho y a Daniela su decisión: “El que se quiera ofender, que se ofenda, yo no me arrepiento de la decisión que tomé”, afirmó, y luego continuó detallando que le molestaron las caras de algunos de sus compañeros, aunque según ella es todo parte de una estrategia. “Me arriesgué y no me arrepiento, porque sino se podía haber ido Camila, acá se tiene que ir Alfa de esta placa. Se van a sumar los votos, la gente de Romi no la va a votar a Lu, y la gente de Lu no la va a votar a Romi”, enfatizó.

“Y eso tenía que pasar esta semana, porque la semana que viene ya se enfría todo. Obviamente que me duele dejar a Romi y a Lu en placa, pero yo sé que no me arrepiento de esta jugada”, aseguró, dando a entender que los cuestionamientos a Alfa por parte de los demás participantes ya también traspasan la pantalla y notan una debilidad respecto de los votos sumados de las otras dos nominadas.

(Fuente: Teleshow)