El rugby de Bigornia comenzó su preparación

El próximo 4 de marzo, comenzará a disputarse el Torneo Regional Patagónico de Clubes de rugby 2023, con la participación de Bigornia Club, Puerto Madryn RC, Deportivo Portugués, Jabalíes RC, Roca RC y Club Las Águilas.

El “Yunque” capitalino lleva un mes de pretemporada, donde ya empezaron a trabajar con pelota tras superar la etapa más dura de lo físico.

En preparación

El Torneo Regional Patagónico de Clubes de Rugby de este 2023 ya tiene fecha de inicio, para los primeros días del mes de marzo y de cara a esta competencia, ya están desarrollando sus trabajos de pretemporada los planteles chubutenses que serán parte de esta competencia, como sucede con el caso de Bigornia Club de Rawson.

«El Yunque» capitalino ya cumple con sus trabajos de pretemporada, bajo las ordenes de los entrenadores ‘Lucho’ Guzmán, David Figueroa y Sebastián Crescente: «Hace cuatro semanas que vienen los chicos moviéndose, las dos primeras semanas fueron de físico y gimnasio y ahora ya le metimos pelota y de a poco entrenando lo que queremos que hagan en la cancha para el debut”, comentó Guzmán en cuanto a la preparación que están desarrollando sus dirigidos.

“Tenemos partidos durísimos en el Regional, creo que los dos primeros son los más difíciles, ya hemos jugado con Jabalíes y Roca, tienen unos jugadores muy fuertes y vehementes, queremos trabajar duro para llegar bien a esos dos partidos. Después, con Madryn y Portugués hemos tenido muchos enfrentamientos y creo que estamos parejos, pero siempre son partidos duros que nos cuestan y se definen por poco, y se suma Águilas de Ushuaia que no los conocemos, solo hemos visto videos. Es un torneo durísimo y va a ser un año muy largo porque hay que pensar en todo lo que viene después”.

El exjugador bigorniano también comentó que “la idea es tratar de mejorar el papel del año pasado donde no nos fue bien, arrancamos con pocos jugadores y la base era de chicos muy jóvenes, y este año ya viene pintando de otra manera, siempre hay entre 20 y 30 jugadores por entrenamiento, así que a seguir así y esperar los viajes que tenemos primero a Roca y después Jabalíes en El Bolsón y Madryn, confiando en que nos va a ir bien y en los chicos que ya están más maduros. El año pasado tuvimos cinco debuts de chicos de 18 años, tuvieron rodaje en el Regional y Austral, creo que les sirvió mucho porque no pararon en todo el año, creo que esa experiencia les va a servir”.

Y agregó: “De los jugadores más experimentados volvieron ahora Franco Frisón y Agustín Febrero que estuvieron jugando el año pasado en Italia, y en el cierre del 2022 se sumó otra vez ‘Nacho’ Castiglione que estaba jugando en la primera de San Luis en el torneo URBA”.

RUGBY – TORNEO REGIONAL PATAGÓNICO DE CLUBES

Equipos

Deportivo Portugués (Comodoro Rivadavia)

Jabalíes RC (El Bolsón)

Roca RC (Río Negro)

Puerto Madryn RC (Puerto Madryn)

Bigornia Club (Rawson)

Club Las Águilas (Ushuaia)

Fixture

Fecha 1 (4 o 5/03/2023)

Jabalíes RC vs. Puerto Madryn RC

Roca RC vs. Bigornia Club

Las Águilas RC. Vs. Dep. Portugués

Fecha 2 (11 o 12/03/2023)

Dep. Portugués vs. Puerto Madryn RC

Jabalíes RC vs. Bigornia Club

Roca RC vs. Las Águilas RC

Fecha 3 (18 o 19/03/2023)

Dep. Portugués vs. Roca RC

Puerto Madryn RC vs. Bigornia Club

Las Águilas RC vs. Jabalíes RC

Fecha 4 (25 o 26/03/2023)

Bigornia Club vs. Dep. Portugués

Jabalíes RC vs. Roca RC

Puerto Madryn RC vs. Las Águilas RC

Fecha 5 (01 o 02/04/2023)

Dep. Portugués vs. Jabalíes RC

Roca RC vs. Puerto Madryn RC

Bigornia Club vs. Las Águilas RC