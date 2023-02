“Demostré que no me cagaba en las finales”, dijo Ángel Di María

El futbolista de la Juventus de Italia y uno de los referentes de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, Ángel Di María se expresó este jueves sobre la conquista mundialista y sus sensaciones.

“Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba”, dijo el rosarino, en dialogo con el programa Vuelta y Media de Urbana Play.

“Fideo” habló de las sensaciones post Mundial

El delantero rosarino Ángel Di María mostró su alivio y su satisfacción por «demostrar» que no se «cagaba en las finales», en referencia a la gran actuación y al gol que marcó contra Francia en la definición de Qatar 2022 y en la que Argentina se consagró campeón en los penales luego de empatar 3 a 3, en una entrevista brindada este jueves a FM Urbana Play de Buenos Aires.

«Mis viejos son los que más sufren porque son los que escuchan la cantidad de barbaridades que se dicen. Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba», dijo Di María, actualmente en Juventus (Italia), en dialogó con el programa Vuelta y Media.

La «leyenda» de su supuesta cobardía en los partidos decisivos surgió luego de que se perdiera por lesión la final del Mundial de Brasil 2014 con Alemania, en la que la Selección perdió por 1 a 0.

«Me enteré de que iba a ser titular dos horas antes, en la charla. Por suerte volvieron a confiar en mí. Por lo que sé, (el DT Lionel Scaloni) habló con Leo (Messi) para ver cómo me veía. Y como sabe que soy muy nervioso, y en una final del mundo más, seguro habrá querido dejarme estar tranquilo y decírmelo al final», recordó.

Además, el ex Rosario Central indicó que «viene una generación muy buena» en el equipo nacional y se manifestó ilusionado con la posibilidad de seguir siendo convocado por el DT Lionel Scaloni.

Respecto de los amistosos previstos para marzo dijo que «va a ser algo muy lindo, porque los hinchas están esperando estos partidos, ansiosos por disfrutar»; y admitió que extraña al plantel con el que estuvo en Qatar: «Se había armado un grupo espectacular. Los mates de la mañana, quedarnos tirados en la cancha hablando después de los entrenamientos. Se extraña mucho».

«Todos los días me acuerdo de que soy campeón del mundo. Es algo inolvidable. Lo soñé muchísimas veces pero nunca pensé que podía llegar a ser lo que es hoy en día», cerró el «Fideo».