Brown perdió ante Independiente, que se llevó su segundo juego de su gira por Chubut

Este miércoles en el Gimnasio Benito García, Guillermo Brown sufrió su segundo traspié consecutivo por la liga Federal de básquetbol, cayendo ante Independiente de Neuquen por 84- 71.

Facundo Varela jugador del local, fue el goleador del juego con 24 unidades peor no alcanzó para evitar el triunfo de los neuquinos que se llevaron su segunda victoria de su gira por Chubut. Hoy, visitarán a Racing Club de Trelew que intentará ante este duro rival concretar su primera victoria de la competencia.

Caída de «La Banda», segunda consecutiva, ante un imparable Independiente

Los visitantes comenzaron mejor el primer parcial, y ante un Brown que no encontraba eficacia ni reacción defensiva, se pusieron rápidamente al frente los dirigidos por Marcelo Remolina para ganar el cuarto inicial por 21-13.

La reacción de los brownianos llegó en el segundo parcial, yendo desde atrás y buscando con los aportes de Varela y Bondarenco, acortar diferencias ante los neuquinos que, si bien los tenía a Almendra y Villanueva sumando, le sirvió a los anfitriones para acercarse en el marcador. Final del primer tiempo 37–35, dos puntos abajo para los dirigidos por Marcelo Richotti y esperanzas de recuperación en el tercer parcial.

Al iniciar el tercer cuarto, con un triple de Almendra, Independiente estiró ventajas y “la Banda” debió seguir corriendo desde atrás y doblegando esfuerzos en ataque, pero también en defensa, sin poder encontrar resultados.”El Rojo” terminó el parcial 10 unidades arriba, 60-50.

El último cuarto sostuvo en sus primeros minutos la diferencia de diez unidades; pero Brown tuvo pasajes de efectividad a través de Varela y Bondarenco y de esa forma, redujeron las distancias hasta estar 5 puntos abajo con 2´55´´ por jugar. Sin embargo, reaccionó Independiente y con Almendra intratable, terminó de escaparse al triunfo y ganar por 84-71, quitándole no solo la sonrisa a los brownianos, sino también el invicto que venía sosteniendo como local.

Los madrynenses, afrontarán ahora una nueva gira como visitante, jugando el día lunes frente a Pérfora en Plaza Huincul y el día miércoles, visitará San Martín de Los Andes para jugar ante Zorros. Como local, volverá a jugar el lunes 27 recibiendo a Pacífico de Neuquén.

Síntesis:

Guillermo Brown 71: Fernando Montero (9), Emanuel Ferreyra (8), Gabriel Echave (5), Marcelo Bondarenco (14), Facundo Varela (24) [FI], Pedro Boccardo Beraza (0), Santiago Masdeu (2), Valentino Jerez (2), Joaquín Otier (2), Patricio Rueda (3), Franco Corsi (2), Valentino Triulzi (-). DT: Marcelo Richotti.

Independiente de Neuquén 84 Nicolás Correnti (12), Pablo Almendra (21), Ezequiel Dentis (12), Luciano Michellangeli (6), Lucas Villanueva (22) [FI], Agustín Lombardo (-), Santiago Isolabella (0), Enzo Nieva (6), Maximiliano Leyton (-), Valentín Sáez (2), Federico Larrain (3). DT: Marcelo Remolina.

Parciales: 1° C 13 – 21, 2° C 35 – 37 (22- 16), 3° C 50 – 60 (15 – 23), 4°C 71 – 84 (21- 24)

Árbitros: Leandro Aguirre y Lucas Ruiz.

Comisionada técnica: Laura Carrasco.

Estadio: Gimnasio Benito García.

Fotos: Eduardo Otier.