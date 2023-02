Ajustando detalles para el Abierto de Playa Unión 2023 “Copa Jorge Laplaza”

Comenzó la cuenta regresiva del tradicional Torneo Abierto de Playa Unión 2023 «Copa Jorge Laplaza», evento que cuenta con el respaldo de Chubut Deportes y es válido para el ranking internacional.

El torneo realizará del 18 al 21 de febrero en las instalaciones de la Escuela 776 del balneario capitalino.

Edición 2023 de la tradicional «Copa Jorge Laplaza»

En esta oportunidad el evento ofrece 200.000 mil pesos en premios, alojamiento en el hotel deportivo y cuenta con la organización del Círculo de Ajedrez Rawson.

El torneo se jugará bajo sistema Suizo a 7 rondas,con un ritmo de juego de 60 m + 30 segundos; las inscripciones tienen un costo de 10.000 pesos con alojamiento y comida, mientras que la inscripción general tendrá un costo de 3.000 pesos y menores de 16 años 2.000 pesos.

El cronograma de juego previsto, es el siguiente:

1º Ronda – Sábado 18 a las 10.00 hs

2º Ronda – Sábado 18 a las 16.00 hs

3º Ronda – Domingo 19 a las 10.00 hs.

4º Ronda – Domingo19 a las 16.00 hs

5º Ronda -Lunes 20 a las 10.00 hs

6º Ronda – Lunes 20 a las 16.00 hs

7º Ronda – Martes 21 a las 9.00 hs

2 Bye hasta la cuarta ronda.

Los premios del Abierto de Playa Unión:

1) 35.000; 2) 30.000; 3) 25.000; 4) 20.000; 5) 15.000; 6) 10.000.

Mejor CAR: 10.000

Mejor Sub-18: 10.000

Mejor N7R: 10.000

Mejor Sub 1800: 10.000

Mejor Sub 1700: 10.000

Mejor Sub 1600: 10.000