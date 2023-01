Siguen trabajando en materia preventiva ante las lluvias

Si bien el temporal de lluvia que viene afectando a la ciudad persiste, desde las áreas de Desarrollo Social y Defensa Civil se continúa con trabajos preventivos.

La Municipalidad de Trelew, a través de las áreas de Desarrollo Social y Defensa Civil realiza limpieza de sumideros y bocas de tormenta. No ha recibido gran cantidad de solicitudes de intervenciones ante el fenómeno climático.

“Se trabajó entregando algo de nylon ayer, en lo previo, de manera preventiva. Pero no fue mucha la demanda. Y durante la noche no tuvimos ninguna intervención específica”, explicó Pablo Almonacid, titular del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trelew.

En tanto, desde Defensa Civil del Municipio se informó que no recibieron solicitudes de intervención producto de las lluvias. “Nosotros no hemos tenido solicitudes de intervenciones por el momento. Sólo realizamos los trabajos preventivos que se ejecutan habitualmente ante pronósticos de este tipo de fenómenos climáticos. Se limpiaron sumideros y bocas de tormentas”, señaló Sebastián Bustos, Director de Defensa Civil. También reiteró la recomendación a los vecinos de no arrojar residuos en lugares no indicados.

De todos modos, teniendo en cuenta que el pronóstico indica que las lluvias se mantendrán durante las próximas horas, desde la Municipalidad de Trelew se informa que se encuentra disponible un número de emergencia: 280-442-0557.