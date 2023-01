Realizan tareas preventivas y brindan recomendaciones ante el pronóstico de tormenta

Llegará a la zona el viernes con carga eléctrica y precipitaciones que podrían alcanzar los 20 milimetros. El Municipio limpia sumideros, bocas de tormenta y verifica el funcionamiento del sistema de bombeo.

La Municipalidad de Trelew trabaja en tareas preventivas ante el pronóstico de tormenta eléctrica, con abundantes precipitaciones, prevista para este viernes. Están involucradas las áreas de Protección Civil, Guardia Urbana, Acción Social, Desarrollo Territorial y Servicios Públicos.

Se avanzó en la limpieza de sumideros, bocas de tormenta, sistemas de bombeo y cuencos con el objetivo de garantizar el drenaje adecuado del agua. Entre otras ubicaciones se realizaron tareas de limpieza de sumideros en Piedra Buena y Rivadavia, Teniente Garcia y Condarco, Cambrin, Michael Jones, Bartolomé Mitre y Remedios de Escalada, Bartolomé Mitre y Luis Beltrán, y Mitre y Rondeau.

Se prevé que el frente de tormenta llegue a la ciudad en horas del mediodía del viernes, con una previsión de precipataciones que podría alcanzar los 15 a 20 milímetros entre ese horario y las 15.

El titular de Protección Civil del Municipio, Sebastián Bustos, brindó recomendaciones a los vecinos: «Hay que procurar no salir de la casa de no ser necesario. No sacar los residuos y si los vecinos tienen restos de poda avisar a la Municipalidad para que se los retire o resguardarlos dentro del terreno de la vivienda para no obstaculizar las bocas de tormenta y el normal recorrido del agua».

Bustos informó que el telefono disponible ante cualquier contingencia es el 280-4220557, perteneciente a Protección Civil, desde donde se derivará a las áreas que corresponda. El teléfono de los Bomberos es el 100.

Recomendaciones

– Procurar permanecer en un lugar seguro.

– Evitar arrojar objetos a la calle o saber residuos voluminosos.

– Evitar tocar postes, cajas de luz o cables.

– Circular despacio, con luces de posición y cinturón de seguridad.

– Evitar circular por calles anegadas.

– Sacar de balcones y ventanas objetos que pueda volarse.