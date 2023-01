Madryn bailó al ritmo de Trulalá

La banda emblema del cuarteto cordobés Trulalá llegó este jueves 5 de enero a Puerto Madryn para deleitar a los locales como a los visitantes y así dar inicio a la temporada de shows musicales en el escenario mayor de la ciudad, ubicado en el Playón Multipropósito del Muelle Luis Piedra Buena.

El clima brindó el marco perfecto para una noche al aire libre, y los músicos brindaron un gran espectáculo. No faltó nadie a la fiesta en el primer recital de la temporada de verano en la costa madrynense.

En su estadía en la ciudad, “Trula” (como le dicen los fieles seguidores) logró disfrutar de una jornada inmejorable, con la temperatura que ascendió a los 36 grados, a las orillas del Golfo Nuevo y disfrutando de una excelente atención por parte del Parador Club Cero Uno.

“Si nosotros seguimos de la misma forma que estamos ahora, difícilmente lleguemos a horario a tocar. Estamos muy bien atendidos, nos recibieron de manera increíble y el día también acompaña. No hacen sentir como en casa”, comentó uno de los integrantes de la banda Gino Rodríguez mientras disfrutaba del sol patagónico.

La banda fue creada en la provincia de Córdoba en 1984 por Manolito Cánovas. Desde aquel año a la fecha han ido cambiando los integrantes y desde el 2019 Gino le pone voz para que los fanáticos de Trula bailen, canten y disfruten de los temas nuevos y los clásicos.

“Es muy lindo poder descansar y conocer la ciudad previo al show, eso no sucede siempre”, comentó a AZM Radio y agregó que la gira continuará en las próximas horas por Córdoba, San Luis y Santiago del Estero.

“Realmente este finde es bastante agitado a nivel kilómetros, pero si nos reciben de la misma manera que lo hicieron en Puerto Madryn y en particular en Club Cero Uno, encantados de participar en cualquier lugar”, dijo.

A su vez, Gino agradeció a cada una de las personas se acercaron a saludarlos y aseguró que “es un mimo al alma” cada muestra de afectó de los madrynenses.

Por último, dijo que “Trula es la banda escuela, la universidad del cuarteto, la mayoría de los cantantes que son íconos y grandes en la música de cuarteto han pasado por Trulalá. A mí me tocó de una manera inesperada ponerle voz al grupo, me llamaron para participar del proyecto y gracias a la gente que me aceptó desde un primer momento puedo seguir poniéndole voz a los temas”.