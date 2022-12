Tras su participación en el Centro – Sur con Argentina: «fue muy linda experiencia», dijo Tomás Castañares

El jugador comodorense Tomás Castañares, perteneciente a la Escuela Municipal Palazzo, fue parte del seleccionado argentino de handball «A» en el Torneo Sur-Centro de Cadetes que se disputó en Mendoza.

Allí, el lateral izquierdo logró consagrarse subcampeón del certamen con el combinado nacional viviendo una «fue muy linda experiencia», tal como él mismo comentó al área de prensa de Comodoro Deportes.

De Selección y subcampeón

Tomás Castañares sumó minutos con la Selección argentina «A» en el Torneo Sur-Centro de Cadetes luciendo la camiseta número 7. El deportista local logró demostrar un buen nivel, donde el elenco nacional terminó como subcampeón y hasta terminó siendo el goleador del partido que Argentina le ganó a Paraguay por 29:17.

«Fue una muy linda experiencia poder vestir la celeste y blanca. Gracias a los compañeros y al cuerpo técnico que hicieron que sea todo llevadero para poder demostrar todo lo que sé», señaló tras finalizar el campeonato.

En cuanto al juego, el joven de 16 años -nació el 27 de febrero de 2006- que se desempeña en la Escuela Municipal Palazzo sostuvo que «los primeros dos partidos sentí los nervios, pero al tercero me puse firme mentalmente y lo disfrute. Pude sumar minutos, que me llegue la pelota y hacer goles fue lo más lindo. También ver a mi familia y mi novia que fueron de sorpresa y terminaron felices, eso me llenó de orgullo», resaltó.

En el partido contra Paraguay salió goleador con cinco anotaciones. Al respecto, indicó: «Todo me dejó una sensación muy buena, sabiendo que aún tengo mucho por mejorar y meterle con todo para lo que se viene».

Sobre los estudios, subrayó que «es lo primero, como siempre dicen los padres, la familia y uno tiene que darle importancia a eso, a la escuela. Primero viene la educación y luego el resto. Si el deportista tiene eso, ahí se empieza a hacer como jugador».

Y agregó que «todo esto me lo propuse hace tiempo, me dejó la enseñanza de la importancia del comportamiento. A los chicos de la ciudad y la provincia les puedo decir que entrenen, porque lo que se propongan lo van a poder cumplir. Es difícil pero no imposible, y acá tenemos mucho potencial».

A su vez, agradeció al Ente Comodoro Deportes y al acompañamiento del presidente Hernán Martínez. «Su ayuda fue de mucha importancia, por eso estoy más que agradecido», sentenció.