Se realizó la ceremonia de graduciación de la Escuela de fútbol ATFA

El pasado jueves, se realizó el acto de graduación de entrenadores de la escuela N° 22 de ATFA, en el club Independiente de Trelew, evento que contó con la presencia de estudiantes, docentes y familiares.

La entrega de las flamantes licencias, para una nueva camada de dirección técnica, consistió en 27 de la categoría C-B (son quienes están, a partir de ahora, en condiciones de entrenar a categorías infantiles y formativas), 16 correspondientes a la PRO -destinadas para dirigir a profesionales- y 9 actualizaciones de título en referencia a la máxima licencia.

Nuevos entrenadores y entrenadoras en Chubut

Vale destacar que se trató del primer grupo que accede a la licencia PRO, en donde se realizan tres años de cursada, desde que la conducción de la escuela está a cargo de Javier Rodas, Eduardo Castro y David Grilli.

Justamente fueron Eduardo “Pepe” Castro, recientemente designado como secretario general de la asociación de técnicos seccional Trelew, Puerto Madryn y Rawson, junto a Javier Rodas quienes expusieron ante los presentes cuánto significa este egreso tras la pandemia: “Es importante involucrarse dentro del gremio. Hay mucho trabajo para realizar y luchas para continuar dando. Ahora no son muchos los beneficios que se obtienen con la afiliación, pero el hecho que se pueda ingresar de manera gratuita a las canchas en los partidos de AFA es importante para seguir aprendiendo”, dijo el ex futbolista y entrenador.

Por su parte Javier Rodas reconoció la continuidad del trabajo iniciado hace 30 años por Carlos González: “Ahora somos tres o cuatro que podemos estar en distintas tareas. Entonces nos preguntamos cómo hacía el Negro -Carlos González- para él solo poder cumplir con todo. En este recambio generacional apostamos a la excelencia en el dictado de las materias, en la calidad de los docentes y en una permanente actualización. Nos llena de orgullo esta primera camada que alcanza la licencia PRO que sabemos requiere de mucho esfuerzo para poder alcanzarla”, resaltó y subrayó, a su vez, que “pensemos que Scaloni surgió de un pueblo como Pujato que tiene la misma cantidad de habitantes que cualquier lugar de nuestra provincia. Imagínense si no debemos ilusionarnos con poder llegar a lo mas alto”.

FÚTBOL – ACTO DE GRADUACIÓN DE ENTRENADORES ATFA – ESCUELA 22

LICENCIA C Y B 2022 (28)

N* ALUMNOS Y ALUMNAS

1 Agüero Mariano Javier

2 Ancamil Carlos Alberto

3 Apraiz Dan Lester

4 Arrebol Alejandro Daniel

5 Baeza Sebastian Alejandro

6 Bossio Luisina

7 Canasa Alexander Darìo

8 Cañumir Juan de Dios

9 Chingoleo Jonathan Miguel

10 Condori Axel Mathias

11 Corbalan Sergio Mauricio

12 Germillac Leandro Martín

13 González Facundo Ruben

14 Lobos Fernando Martin

15 Monserrat Roberto Raul

16 Ojeda Gòmez Angel Adriàn

17 Pérez Carlos Martin

18 Proboste Jose Luis

19 Remeikis Washington David

20 Restucha Braian Adrian

21 Rios Lautaro Erik

22 Rivero Juan Gabriel

23 Roldan Carina Elizabeth

24 San Martín Jonathan Enzo Alberto

25 Scarafia Carlos Fernando

26 Soto Alberto Ablardo

27 Terenzi Diego Marcelo

28 Troncoso Oscar Daniel

LICENCIA PRO CICLO 2022 (31)

1 Alemán Ana María

2 Bataglia Gonzalo Luis

3 Caamaño Gustavo Martin

4 Castro Edurdo

5 Chavero Victor Alfredo

6 Cugura Juan Manuel

7 De Godos Lucas Daniel

8 Funes Paris Nicolas Emanuel

9 Garbaccio Diego Emilio

10 Garcia Melano Felipe Felipe

11 Garmendia Rodrigo Jesus

12 Giardino Alejandro

13 Girandi Diego Rodrigo

14 Guerra Donato

15 Hernández María Laura del Valle

16 Limache Fernando Gabriel

17 Lobo Matias Leonardo

18 Martinez Mario Alberto

19 Merlo Ruben Fernando

20 Neira Jorge Rubén

21 Ñanco Ricardo Gabriel

22 Pazos Benjamín Nicolas

23 Perez Marcos Leonel

24 Quinteros MarceloSegundo

25 Reyes Miguel Angel

26 Rodas Javier Eduaedo

27 Rojas Lucio Gaspar

28 Roldan Walter

29 Santos Carlos Darìo

30 Soto Hugo Fernando

31 Torres Walter Omar