Promueven el destino turístico Patagonia Azul

Este viernes, el intendente Juan Pablo Luque encabezó la presentación del estudio de impacto socio-económico que apunta a proyectar el potencial turístico de la región y a poner en valor la preservación de su diversidad natural. El mismo, se elaboró por iniciativa de la Municipalidad, a través del Ente Comodoro Turismo, con el acompañamiento de distintos municipios y entidades públicas y privadas.

El acto se desarrolló en el Centro Cultural Km. 8, con la presencia del presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister; el intendente de Río Mayo, Alejandro Avendaño; el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar; el referente de la consultora Alberdi Partners, Marcos Buscaglia; miembros del gabinete municipal; funcionarios de diferentes localidades de la región; y representantes de áreas de turismo y de instituciones involucradas con el proyecto.

El Plan Potencial Económico y Social del destino turístico Patagonia Azul tiene relación directa con las distintas acciones que se vienen llevando adelante desde la gestión del intendente Juan Pablo Luque en materia de diversificación productiva, con el turismo como uno de los ejes principales para desarrollar el potencial de Comodoro Rivadavia y de la región.

En ese contexto, Luque señaló que “este encuentro es muy importante, teniendo en cuenta la tarea que venimos llevando adelante desde que comenzamos nuestra gestión en relación al planteo que nos hacemos en la cuenca del Golfo San Jorge y en el sur de la provincia respecto a la diversificación productiva. Estamos comprometidos en trabajar toda esta región como una sola, buscando desarrollar su enorme potencial”.

“Estamos muy contentos por la labor que se viene llevando a cabo y por el compromiso de distintos sectores de la región, particularmente desde Comodoro Turismo, como un ente autárquico que amalgama el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, en una idea que nos viene dando resultados muy positivos”, destacó.

En esa línea, expuso que “este plan que venimos trabajando con la Fundación Patagonia Rewilding tiene un compromiso real con el ambiente y con la conservación de nuestras áreas naturales, pero, a la vez, la idea también es poner todo ese potencial al servicio del turismo y de la generación de empleo. Es una excelente oportunidad para mostrar el lugar maravilloso que tenemos y cuidar el ambiente al mismo tiempo”.

Del mismo modo, manifestó que “nos queda sólo un año de gestión, pero la idea es que este plan de acción tenga continuidad, más allá de los colores políticos de quienes nos sucedan, siempre contando con el acompañamiento de las instituciones intermedias. En su momento, comenzamos a desarrollar el Plan Pioneros 2030, que significó que la ciudad tenga un proyecto a 10 años por primera vez en su historia, y creemos que es primordial que se siga desarrollando”.

Finalmente, Luque remarcó que “vamos a seguir trabajando para lograr potenciar a nuestra región como un lugar turístico, con posibilidades de crecimiento en infraestructura, hotelería y gastronomía, y transformarnos en una zona apetecible para los visitantes del país y del mundo”.

Desafíos e inversiones

Continuando en esa línea, el presidente de Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister, afirmó que “esta presentación significa el momento para saber dónde estamos parados y qué desafíos podemos tener hacia adelante en cuanto a la posibilidad de búsqueda de inversiones y de que el Estado avance en esos primeros pasos generando obras concretas”.

“Como dice permanentemente el intendente, no nos quedamos en el discurso, sino que venimos destinando muchos recursos económicos para impulsar el turismo, tanto en eventos como en infraestructura. El caso emblemático es el Centro de Interpretación de la Patagonia Austral, una obra importante en un lugar impensado tiempo atrás, que conjugará el turismo con la investigación”, puntualizó el funcionario.

“La región tiene un potencial enorme”

Por su parte, desde la consultora Alberdi Partners, Marcos Buscaglia explicó que “en este estudio intentamos medir el posible impacto en la economía y en la generación de empleo que provocaría el desarrollo de esta tremenda área natural que tiene la provincia del Chubut. Vemos un enorme potencial en la región”.

A modo de ejemplo, citó que “cuando vemos experiencias similares de parques como Galápagos –Ecuador- o Iberá –Corrientes-, que tienen una similitud con esta zona debido al protagonismo de la fauna, las tasas iniciales en cuanto a cantidad de visitantes, empleo e impacto económico muestran un crecimiento muy alto, con un promedio anual del 15%. Pero, además, este tipo de acciones promueven la protección del medio ambiente”.

“Cuando empezamos con el proyecto, me impresionó un artículo del diario New York titulado ‘Esta es la respuesta secreta de la Argentina a Galápagos’, refiriéndose a esta región. Existe una demanda creciente de turismo de naturaleza en el mundo, sobre todo después de la pandemia, y si bien este es un lugar con mucho viento, tiene el atractivo de una fauna increíble y una gran extensión, que en el mundo es una rareza”, argumentó.

En ese sentido, aclaró que “este desarrollo no viene solo, ya que es muy importante la combinación del trabajo del sector público y el privado. Desde el Estado, se debe trabajar en lo que es conectividad dada las grandes distancias respecto al turismo promedio, con más vuelos para que la gente pueda llegar de forma económica, pero también debe pensarse en el transporte terrestre”.

“Otra cuestión es la infraestructura en el lugar, con hoteles, campings y restaurantes, sin olvidar la generación de actividades por parte del sector privado. También debe sumarse una institución que le dé un marco a toda esta labor conjunta y, de esta manera, avanzar hacia resultados positivos”, concluyó Buscaglia.