Othar Macharashvili: “No comparto que se cambien las reglas de juego 15 minutos antes”

El actual viceintendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a la intendencia en la misma ciudad, Othar Macharashvili, habló sobre sus aspiraciones y de lo que espera que suceda en el siguiente turno electoral que tendremos en el 2023.

El “Hombre del Sombrero”, como se lo conoce popularmente en la ciudad petrolera, comunicó que su compañero de fórmula será el referente justicialista Guillermo Almirón, con quien comparte el proyecto político que pretenden implementar en Comodoro.

“Quiero una propuesta seria que se enfoque en los sectores vulnerables sin dejar de apostar al desarrollo que posteriormente trae crecimiento. No puede haber un Comodoro con gente que no se pueda alimentar”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que “esta ciudad no se hace con un partido solo. Creo que estamos en la víspera de cambios de ciclo y cambios de formas de hacer política. Hay que integrarnos todos”, en referencia a las diferentes propuestas electorales que habrá de cara al 2023. Luego añadió que “considero que Ana Clara Romero es una gran persona y será una gran contrincante. Ella tiene mucho para dar también”.

Macharashvili, considerado como un crítico constructivo dentro de la actual gestión en Comodoro Rivadavia, indicó que “desde lo individual se puede generar una acción colectiva, cuestión que hoy no pasa y por eso tenemos los problemas que tenemos”.

Gobernación 2023

Por su parte, fue tajante al hablar sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “estamos en contra de que se bajen las PASO y que se adelanten las elecciones. No comparto que se cambien las reglas de juego 15 minutos antes. A la sociedad le tenemos que dar una muestra de que la política juega con reglas claras y previsibles”.

En tanto, al ser consultado sobre cómo ve a los precandidatos a la gobernación en Chubut el año próximo indicó que a Juan Pablo Luque lo ve decidido, mientras que “a Sastre todavía no lo he visto con esas ganas y fuego para poder serlo”. En cuanto a Arcioni aseguró que habló, días atrás, con el actual Gobernador y que este no le comunicó sus intenciones de ir por una reelección.

“Hay que esperar a cómo se van a dar las reglas de juego y tanto Guillermo como yo, sostenemos que no es momento de cambiar el sistema electoral, cuestión que si quieren Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre”, sostuvo.

Por último, en relación a quién acompañará como candidato a la Gobernación manifestó: “Todo será en función del proyecto. Acá no es el tema de nombres, sino de lo que se proponga para la provincia y la ciudad. Si Luque pone en eje el proyecto que nos conviene a todos, iremos con él. Si hay otro candidato con una propuesta mejor lo consideraremos”.