Médicos del Hospital Ísola advierten sobre situación crítica

La Unidad Médica de Urgencias del Hospital Ísola de Puerto Madryn emitió un comunicado en el que se dio a conocer la “situación crítica” que les toca atravesar a los profesionales médicos y que (indican) afectará directamente la salud, calidad de vida y la integridad de las personas que viven en la ciudad del golfo.

Por otro lado, expresan que “a lo largo de este año hemos sufrido la pérdida de médicos pertenecientes al servicio por diversas razones: renuncias por precarización laboral y obstáculos en el pase a planta, agotamiento físico y mental que llevó a compañeros a un detrimento en su salud obligándolos a cambiar de sector de trabajo y, por otro lado, decisiones personales reactivas a las pésimas condiciones en las que estamos trabajando que condicionaron la renuncia de profesionales”.

A su vez, describen en el comunicado que esto llevó a la “imposibilidad de cubrir como corresponde las guardias debido a la falta de personal y la falta de gestión para ingresos; se sugiere un número de 4 médicos por guardia según la población actual del área, siendo en varias oportunidades 1 médico de guardia. Dado que desde nuestra labor nos ocupamos del servicio prehospitalario (ambulancia), atención de patologías frecuentes (gripe, gastroenteritis, etc.), ingreso de pacientes al nosocomio para diagnóstico y tratamiento y traslados en caso de que no haya cama, atención de urgencias y emergencias (infartos, accidentes vehiculares, paro cardíaco, entre otros) nos es humanamente imposible la atención adecuada por una cuestión lógica: un solo médico de guardia no puede responder a tanto”.

Por eso consideran que la Salud de Puerto Madryn se encuentra en serio riesgo ante la falta de respuestas, las condiciones laborales y la sobredemanda que sufren los profesionales.

Por último, los profesionales dejaron en claro que responsabilizan a la Dirección del Hospital, al Área Programática y por consiguiente al Ministerio de Salud de la provincia del Chubut por esta situación crítica.