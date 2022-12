La Legislatura aprobó la nueva Ley de Pesca

Con 17 votos afirmativos, los diputados de Chubut aprobaron la nueva Ley de Pesca. Hubo planteos respecto a nuevos permisos de pesca. Si bien el proyecto fue ampliamente debatido y hubo consultas a diversos actores involucrados, no trascendieron los detalles del proyecto que finalmente fue aprobado este jueves.

La votación fue alrededor de la medianoche, cuando se aprobó el proyecto 72/22 que fija los parámetros para la actividad pesquera y que “fomentará una política de desarrollo pesquero sustentable”, según se detalla en el texto.

Con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprobó el proyecto que en su momento había sido resistido por el sector de los trabajadores de la pesca.

El debate

La diputada Tatiana Goic se abstuvo de votar habiendo argumentado que “pedí modificar este punto», dijo en relación al pedido que habían hecho los trabajadores del sector, al remarcar que «las modificaciones no me llegaron y el dictamen tampoco me llegó”.

“Iba a acompañar el proyecto si tenía modificaciones pero no me llegaron”, remarcó, y subrayó que “no puedo aprobar algo que no he leído”.

Por su parte, la diputada Rossana Artero hizo alusión a 7 nuevos permisos que otorga la nueva Ley y cuestionó que queden a consideración del titular de la Secretaría de Pesca y que no se liciten públicamente.

“Se entregan 7 nuevos permisos de pesca, 3 permisos de flota amarilla, 3 de flota artesanal y 1 VACOPA”, que no se licitarán y que a consideración de la diputada Artero “favorece al monopolio del recurso”.

“Quedan a criterio del Secretario de Pesca -y- no sé cuáles con los criterios o las pautas que utilizará”, para definir a quienes se otorgan estos nuevos permisos.

La diputada Andrea Aguilera, en tanto, sumó que “este régimen debe ser tratado de forma integral -y- no hay marco regulatorio general de la actividad. El cuidado del recurso es fundamental y no podemos jugar”.

Finalmente, el diputado Carlos Eliceche defendió el proyecto, modificado en comisión, y aseguró que “mantiene y mejora la cantidad de empleo -y que- tiene aspectos claros” al respecto.

Sostuvo que contó “con la opinión y participación de los sectores que tiene que ver con la vida pesquera de Chubut”, y enfatizó que “los trabajadores saben que sus inquietudes están incluidas en este proyecto”.

En tanto, sostuvo que se establecen “limitantes para preservar los recursos –porque- en muchos casos hay que frenar la avaricia de los empresarios para conservar el recurso”.

Más allá de estas expresiones, no hubo mayor información oficial respecto a cómo quedó redactada la nueva Ley de la actividad pesquera provincial.