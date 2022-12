Instalarán un Banco de Alimentos en el Comedor Infantil de Puerto Madryn

El miércoles pasado se firmó un acta compromiso entre la Municipalidad de Puerto Madryn, la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (CAMAD), y el Comedor Infantil, que será el centro de logística, para llevar a cabo la creación de un Banco de Alimentos.

La iniciativa busca que las donaciones que se reciban sean entregadas a los más de 40 comedores y merenderos que hay en la ciudad y así poner en práctica una Ordenanza Municipal creada en el 2017.

El acto contó con la presencia del intendente Gustavo Sastre, la viceintendenta Noelia Corvalán Carro, el titular de la CAMAD, Pablo Tedesco, y su gerenta, Gabriela Pastore, como así también autoridades del Comedor Infantil y representantes del sector comercial.

El primer mandatario municipal aseguró que la firma del convenio “es muy importante, ya que representa los resultados de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado. Cuando hay objetivos claros se obtienen estas acciones”. Por otro lado, manifestó que “eso me llena de orgullo porque todo el equipo de trabajo entendió hacia donde tenemos que caminar”

Gustavo Sastre enfatizó que “Puerto Madryn no es ajena a un difícil contexto social y económico que vive la Argentina, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando lo que ocurre en nuestra ciudad”.

Por último, sostuvo, en relación a los 40 merenderos y comedores que hay en la ciudad, “me asombran y me preocupan. Me gustaría que solo exista alguno de ellos para tener que cubrir la falta de un padre o madre porque tenga que estar ocupado en una tarea y no por necesidad, eso duele”.