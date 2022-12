Cierre de actividades para el Taller Municipal de Ajedrez de Trelew

El domingo pasado culminaron las actividades del año 2022 del Taller Municipal de Ajedrez en la ciudad de Trelew.

Durante todo el ciclo deportivo, niños y adolescentes pudieron disfrutaron a pleno del «juego ciencia».

El ajedrez trelewense culminó el 2022 a pleno juego

Un Torneo de cierre de año se realizó durante el pasado fin de semana en Trelew, destinado para el Taller Municipal de Ajedrez, del cual participaron 34 jugadores entre 6 y 16 años, siendo de carácter abierto, por lo que no solo participaron tableros locales, sino también los invitados del Círculo Peones del Sur de Puerto Madryn que viajaron para sumarse a la atractiva propuesta.

La actividad se realizó en las hermosas instalaciones del SUM del Aeroclub Trelew, el cual, generosamente, ofreció para sumar a los premios y sorteos, un vuelo de bautismo para recorrer los aires valletanos. En la mitad del encuentro, los chicos compartieron una rica merienda que la comisión de padres del club organizó, en la que se destacó la rica torta con motivos de ajedrez realizada por una de las madres de los jugadores.

Finalizada la entrega de premios, se repartió a cada niño un llaverito de regalo que el Taller de Impresiones en 3D de la Escuela N° 724 confeccionó para la ocasión.

La organización, brinda su agradecimiento a la Coordinación de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Trelew, Gustavo Ibáñez diseñador Gráfico, Taller de impresiones en 3D Escuela N° 724°, Aeroclub Trelew y

Comisión de Padres del Capablanca.

AJEDREZ – EN TRELEW

TALLER MUNICPAL – PREMIACIÓN

GENERAL

1° Jeremías De los Santos

2° Benjamín Druetto

3° Ramiro Laurin

DAMAS

1° Kiara Insley

2° Sofía Schlund

3° Florencia Romero

Mejor 3° Categoría: Juan Ignacio Ortiz

Mejor 4° Categoría: Enzo Huichulef

Mejor Sub 10: Galo Chaparro

Mejor Sub 8: Alfonso Uzcudun

Mejor Sub 6: Martín Dubini