Banfi: “Mi designación como fiscal general permitirá empezar a pensar desde la perspectiva de género”

A partir del próximo primero de abril la Dra. Camila Banfi Saavedra asumirá como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Esto es un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez en la historia de la Provincia que una mujer encabezará el máximo organismo judicial.

Ante tal realidad, Banfi destacó que “este proceso inicia, cuando ya las mujeres pudimos ingresar al Superior Tribunal de Justicia hace un año y eso de alguna manera posibilitó que este año, que le correspondía a la Sala Penal, yo pudiera acceder a participar de esta postulación a la presidencia”.

Además, resaltó importancia de que estos espacios y cargos empiecen a ser ocupados por mujeres. “Para mí, es un compromiso enorme. Cada vez que puedo lo refuerzo, porque tiene que ver puntualmente con esta tarea de ir ocupando los espacios y que las mujeres tienen que ir por ellos. Es decir, no es sólo estar en el Superior Tribunal de Justicia y lograr acceder a la presidencia, sino también poder empezar a pensar desde la perspectiva de género y desde el punto de vista de las mujeres para la toma de decisiones hacia el futuro”, explicó.

Por otro lado, consideró que el 2022 “fue un año de mucho aprendizaje” y en el que “los primeros meses fueron de adaptación”, ya que venía de cumplir tareas en el Ministerio Público Fiscal en Comodoro Rivadavia. “Fue un proceso complejo”, expresó.

En tanto, resaltó que trabajar dentro del Poder Judicial fue algo sumamente positivo en este proceso de aprendizaje. “Haber trabajado todos estos años en el Poder Judicial tiene ese plus de lo conocido, la posibilidad de seguir ejerciendo dentro del Poder Judicial en un rol distinto, en este caso en un rol de ministra”, y agregó: “también lo que me fortaleció y me ayudó fue la presidencia de la Sala Penal porque allí también hay muchas tareas, hay una toma de decisiones importantes”, dijo Banfi.

Asimismo, recordó que “fue un año intenso para la Sala Penal. Fue sin dudas un trabajo interno, pero también externo complejo y esto permitió que yo pudiera conocer cómo es el trabajo del Superior Tribunal de Justicia y a la vez fortalecerme en lo personal para la toma de decisiones y la continuidad y ya con perspectivas a la presidencia de 2023, que tiene un desafío para mi persona, que nos permite a las mujeres mirar hacia el futuro y la posibilidad de poder ocupar estos lugares y no solo estar en el lugar, sino también poder tomar las decisiones”.

Desafíos para el 2023

Banfi consideró que el próximo año, ya como presidenta del STJ, será un proceso de organización interna del poder judicial para brindar de la mejor manera el servicio de justicia. “Creo que tenemos, por un lado, un trabajo importante interno que tiene que ver con mirar el Poder Judicial, mirarnos cómo estamos hoy. Luego de haber transitado estos años que han sido de mucho cambio, darle mi impronta, la mirada con la perspectiva de género y la impronta personal que tiene cada uno”.

Por último, recalcó que su compromiso con el área penal es poner en marcha la Ley Provincial XV N° 30 y comenzar con los primeros juicios por jurado.