Arcioni aseguró que los que lo critican no conocen el interior ni nunca tuvieron gestión

Este sábado, el gobernador Mariano Arcioni encabezó los festejos por el 86° aniversario de Paso de Indios con la entrega de aportes a instituciones y de tres viviendas sociales. Además, la celebración contó con la inauguración de cuadras de adoquines y la firma de convenios para obras habitacionales, deportivas y de pavimento en la localidad.

En este contexto, Arcioni se dirigió a los presentes y destacó el trabajo que viene llevando adelante el Intendente: “Cuando uno ve todo lo que hizo Mario -Pichiñán- con esa fuerza de voluntad, esa templanza y actitud, entendemos que eso tienen que tener los funcionarios públicos. A nosotros en la Provincia también nos tocó una situación muy difícil y jamás bajamos los brazos”.

“Hoy tal vez sea mi última visita como Gobernador y me genera mucha nostalgia, ya que miro hacia atrás y me acuerdo cuando inauguramos las obras, esas 16 viviendas entregadas, las 22 en ejecución, y todo acompañado por el municipio”, expresó el Mandatario y detalló que “próximamente estamos por licitar las cloacas, eso va a significar que la localidad tenga cubierto al 100% de cloacas; pavimento con adoquinado; el autobomba de los Bomberos, que hoy es una realidad; nos comprometimos a construir el Cuartel y el Jardín de Infantes, y hoy están en plena construcción”.

Y agregó: “Cuando una observa una localidad como Paso de Indios, y cuanto hemos hecho en los momentos más difíciles, vemos que nunca dejamos de trabajar, ni de mirar a cada sector de la sociedad”.

En febrero: el interconectado ‘Los Altares- Paso de Indios’

A su vez, Arcioni señaló que “hablamos de desarrollo, de trabajo, de gestión y de inversión, y hoy la planta de adoquines es una fuente de generación de empleo y desarrollo, que viene acompañado a todas las obras realizadas y las que están en ejecución”.

Al mismo tiempo, el Gobernador adelantó que “lo más importante es que para febrero se licitará el interconectado ‘Los Altares – Paso de Indios’, y van a tener electricidad y también la del ‘Dique Ameghino – Las Plumas’, que es algo que venimos trabajando con un esfuerzo enorme, porque lo vamos a hacer con recursos propios. Si no tenemos los servicios básicos no podemos crecer, y es muy difícil desarrollarse”.

“Yo quiero que las obras comiencen y que la terminen quien la tenga que terminar, como la Ruta Nacional N° 25, que recordarán lo que era y ahora con gestión de la provincia y aval de las autoridades nacionales continúa en su proceso. La ruta de ‘El Molle’ con recursos propios y la segunda parte nos va a ayudar Nación”, repasó Arcioni.

“El objetivo es el bienestar de cada chubutense”

En otro pasaje de su discurso, el mandatario manifestó que “no importan los colores políticos, simplemente el objetivo es el bienestar de cada chubutense”, e indicó que “ahora los precandidatos en campaña critican y nunca tuvieron gestión, sin conocer las localidades del interior”.

“Cuando critiquen -siguió Arcioni- tenemos que mostrarle todo lo que se ha hecho, que no nos vengan a subestimar y a decir mentiras, porque el interior hay que conocerlo y hay que venir con el cumplimiento de la palabra, y hacer efectivas las obras que se comprometen, y nosotros lo hicimos aún en las situaciones difíciles que nos tocaron gobernar”.

“Mi responsabilidad es solucionar problemas, no escuchar victimizaciones, entonces cuando todos estamos en el mismo camino es imposible que nos vengan a decir que tenemos que hacer”, aclaró el Gobernador y puntualizó: “cuidado con venir a decir mentiras desde el desconocimiento. Les puedo asegurar que no tenes la plata y tenes que trabajar igual para solucionar los problemas, para poder mirar a los ojos a cada uno porque llegamos con respuestas. Falta muchísimo, por eso hoy más juntos que nunca, desde el sentido del corazón, y no desde lo político mentiroso”.

Agradecimientos

A su turno, el intendente Pichiñán comentó que “hoy es un año más que cumple nuestro pueblo- y por supuesto recordamos que en esta fecha el gobernador Arcioni cumple sus 5 años de gobernador y 2 de vicegobernador”.

“Hoy hicimos un repaso de obras, pero también la forma en la que vinimos trabajando. Me ha tocado diferentes gobiernos de turno y de colores políticos, y hemos estado a la altura de las circunstancias, porque aquí no es el color político o la persona que este al frente, sino las ganas de trabajar y poder conseguir cosas para que cada pueblo salga adelante”, realzó el Intendente.

“Quiero agradecer al Gobierno Provincial porque la inversión es mucha, y con esto, creemos que podemos garantizar un mejoramiento para el pueblo. Es un puntapié para comenzar una gestión más”, resaltó el jefe comunal y dijo que “es un día especial para mencionar o reflejar las diferentes obras realizadas, como la obra de gas, que es algo que se necesitaba mucho, y que inauguramos hace unos años junto a Arcioni en su rol de vicegobernador”.

Y detalló: “Luego construimos una obra emblemática, como la sede del Banco del Chubut, que no solamente beneficio a la comunidad de Paso de Indios, sino a toda la comarca. Una planta de tratamientos de efluentes cloacales, con una inversión grande. Con el proyecto del agua siempre peleábamos para que este acueducto se haga, se hicieron 15 kilómetros de cañería y hoy es una realidad. También realizamos 60 viviendas para las familias de escaso recursos y pudimos darles una solución habitacional. Con Vialidad Provincial realizamos 27 cuadras de pavimento, con el IPV 29 viviendas, y acá algo destacable para que nuestra familia sepa que la plata del municipio se invierte en esto también, en Paso de Indios, en los últimos 22 años, se hicieron 152 viviendas municipales”.

Además, Pichiñán recordó que “junto al Gobernador, en su última visita, se comprometió con el inicio del Jardín de Infantes, hoy estuvimos recorriendo la obra y es una realidad. Y quiero destacarlo porque cumplió con su palabra, es muy importante para la localidad y genera mucha mano de obra”.

“El compromiso desde el Municipio y la Provincia siempre estuvo presente y seguiremos trabajando para que Paso de Indios siga saliendo adelante. Gracias Gobernador y a todo su equipo de trabajo”, finalizó el Intendente.

Recorrida de obras e inauguración de adoquinado

Previo al acto central, el mandatario recorrió algunas de las obras que se están ejecutando en la localidad con financiamiento provincial, entre las que se destacan: la construcción del Jardín N° 477 -que fue anunciado el 20 de junio y hoy está avanzando en tiempo y forma- y cuenta con un presupuesto de $121.049.054,00; la obra del Cuartel de Bomberos Voluntarios -primera etapa, que demanda un monto de $16.590.810,62-; la construcción de 11 viviendas por medio del IPV y otras once por obra delegada, que cuentan con un financiamiento en total de $15.898.976,75; finalmente supervisó las obras de adoquinados.

Además, el Gobernador junto al Intendente dejaron habilitadas nuevas cuadras de pavimento con adoquines sobre la avenida 9 de Julio, que tuvo un financiamiento provincial de $ 2.906.796,95.

La ceremonia comprendió además la firma de un convenio con Vialidad Provincial para continuar pavimentando con adoquines de hormigón la avenida principal. La superficie total a intervenir en esta oportunidad es de 1.752 metros cuadrados y demandará un monto de 3.360.984 pesos.

Con el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, en tanto, se suscribió un acta compromiso para financiar la iluminación de la cancha de césped sintético de la localidad.

Por otra parte, a través del IPV, se rubricaron acuerdos para la ejecución de una vivienda social en el paraje Cajón de Ginebra Chico y tres monoambientes en Paso de Indios.

Durante el acto, el Gobierno entregó una suma de 5 millones de pesos (ATP) al municipio y un aporte –a través de la Secretaría de Trabajo- de 16,6 millones de pesos para la adquisición de una máquina de fabricación de adoquines de hormigón.

Asimismo, por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, se otorgaron 250.000 pesos para la construcción de invernáculos; y un monto de 700.000 pesos de parte de la cartera de Seguridad provincial para la refacción de la Comisaría de Paso de Indios.

El Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut hizo entrega de una fotocopiadora y la Secretaría de Trabajo de más de 280 mil pesos para la adquisición de una máquina para fabricar bloques.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos, títulos de propiedad a familias de la localidad y credenciales del curso de manipulación de alimentos y alimentación saludable (programa “Nutriendo Chubut”) a 11 instituciones.