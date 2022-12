Alquileres temporarios: Preocupa la gran cantidad de sitios no registrados

Desde la Red de Alquileres temporarios en conjunto con la Cámara de Turismo y asociaciones afines al sector buscan la mejor manera para generar conciencia y mostrar la importancia de tener un alojamiento registrado, ya que esto brinda herramientas que le dan seguridad al turista a la hora de hospedarse.

Como en cada inicio de temporada alta, el ofrecimiento de habitaciones comienza a florecer exponencialmente, sobre todo mediante redes sociales y donde muchos de los sitios carecen de habilitación municipal y provincial.

Angélica Krusatte, de la Red de Alquileres temporarios indicó que “el área de Planificación y Desarrollo de la Oferta de la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn, que está a cargo de Tamara Ricciardolo, constantemente investiga en redes sociales, portales web e incluso en carteles que aparecen en distintos postes de la ciudad, para invitarlos a que se registren debidamente e informarles que existe una Ley Provincial y una Ordenanza Municipal, que obliga a los alojamientos a inscribirse como un comercio”.

Además, sostuvo que esto se busca para que deje de haber competencia desleal y que a su vez se avance en “Madryn un destino seguro”, ya que cada servicio que se ofrezca debe contar con las medidas de seguridad e higiene necesarias para pasar el proceso de habilitación.

“En los próximos días se va a firmar una resolución que establece la prohibición de alojamientos no registrados en medios digitales, gráficos, radiales y televisivos, sobre todo en lo que es digital”, indicó y luego agregó que esto le permitirá tener una herramienta más al Municipio para pedirle a los propietarios de los emprendimientos que se registren.

Por otro lado, sobre la oferta informal que se observa dijo: “Estamos viendo muchos departamentos de categoría. Ya no hablamos de lugares chiquitos o alejados del centro. No sabemos cuántos son, pero sí podemos confirmar que son muchos e incluso pueden llegar a superar los que están registrados. La preocupación también pasa si estas unidades tienen las medidas de seguridad necesarias para alojar un turista, si realmente no forman parte de estafas, como las que están sucediendo en este último tiempo”.

Estafas en redes sociales

Con el gran crecimiento turístico que tuvo la ciudad y el posicionamiento de Puerto Madryn dentro de los lugares de excelencia para visitar, comenzaron a aparecer una mayor cantidad de estadas por las redes sociales, mostrando sitios que no están en alquiler o ni siquiera existen.

Debido a esto, Krusatte sostuvo que “desde la Municipalidad se trabaja mucho para darle seguridad a los turistas y a los posibles visitantes. Cuando mayor es el número de estafas, la gente se maneja con más miedo y luego prefiere elegir otro destino. Por ello recomendamos al turista que antes de realizar una reserva verifique si el lugar está registrado en la Secretaría de Turismo”.