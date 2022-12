Agustina Diaz Fantilli, campeona en el último Nacional de Menores del 2022

El pasado fin de semana, una nutrida delegación de deportistas de Chubut, formó parte de un nuevo Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores.

Fue el 6° certamen del año y los chubutenses tuvieron una gran actuación, entre las que se destacó la madrynense Agustina Diaz Fantilli, campeona en la categoría Sub10 Damas.

En la ciudad de Rosario, precisamente en el Jockey Club, se jugó durante el pasado fin de semana., el 6° Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores, el último del presente año 2022.

De esta competencia, formó una numerosa delegación de deportistas de Chubut, representantes de la Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut, quienes cumplieron con una muy buena actuación, entre las que estuvo la madrynense Agustina Diaz Fantilli como destacada.

“Agus” logró el campeonato en la categoría Sub10 Damas al superar a Matilda Werle (de Buenos Aires); mientras que en Dobles Damas Sub10, junto a su compañera Francesca Ratti (Buenos Aires) también concretó el primer puesto.

En tanto, rabien fue bueno lo cumplido por Guadalupe Marina, ranking 7 del país, al llegar hasta la instancia de Cuartos de Final en la categoría Sub 12 Damas donde fue superada por Elisa Valenzuela de ranking N° 4. Por su parte, Justina Lassaga, superó la Primera Ronda y cayó ante Vega Gudiño N °8.

En la rama masculina, en Varones Sub 12, Enzo Diaz Fantilli (ubicado en el N °3 del ranking nacional), disputó hasta las instancias de Cuartos de Final, siendo superado por Máximo Cabaldi (N°7 en el Ranking)

Por su parte, Lorenzo March llegó hasta Primera Ronda luego cayó ante Di Fulvio (N °6 del ranking).

Por parte de la divisional Sub 14 Varones, Estanislao Lassaga superó a Celiz en la 1ra ronda y luego fue vencido por el rankeado N° 8, Massacchetti (de Buenos Aires).