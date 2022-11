WhatsApp permitirá comprar productos dentro de la aplicación

La WhatsApp presentó este jueves en Brasil una herramienta gratuita que permitirá buscar empresas y cerrar compras de productos dentro de la aplicación. La función llamada «Directorio» funcionará como un catálogo en línea a través de WhatsApp y la actualización con algunas funciones ya comenzó a lanzarse en la aplicación de Android. Aunque todavía no hay previsión para iOS del iPhone.



Lanzamiento

En un movimiento para aprovechar aún más la dependencia de WhatsApp en uno de sus mercados más grandes, la empresa, propiedad de Meta, lanzó nuevas funcionalidades en Brasil para permitir a los consumidores encontrar, comunicarse y realizar transacciones con empresas, todo dentro de la aplicación de mensajería.

Las características incluyen una función de directorio, que se probó con pequeñas y medianas empresas durante un año en la ciudad de Sao Paulo.

Según los cambios anunciados por la compañía en un comunicado, los usuarios pueden encontrar no solo pymes en todo el país, sino también empresas más grandes que usan la API de WhatsApp cerca de ellos a través de una función de búsqueda dentro de la aplicación. Brasil es el primer país del mundo donde la firma introduce la función, que se implementará gradualmente en otros mercados.

«Queremos que sea más fácil para las personas hacer aún más en WhatsApp y parte de eso significa construir mejores formas de relacionarse con las empresas», dijo el director general ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un mensaje grabado que se reprodujo en la primera cumbre empresarial de WhatsApp en Sao Paulo.

En Brasil

Con las nuevas funciones, los usuarios brasileños de la herramienta de mensajería también podrán ver productos e iniciar conversaciones con vendedores. En asociación con socios locales como Cielo y Mercado Pago, WhatsApp también está configurado para permitir que los consumidores compren en negocios dentro de la aplicación.

Se estima que Brasil concentra aproximadamente 165 millones de usuarios de WhatsApp, según una investigación de Opinion Box/Mobile Time, de agosto de 2022. La herramienta de mensajería está instalada en el 99% de los teléfonos «inteligentes» y es la aplicación más utilizada en el país vecino.

También según la investigación, el 80% de los usuarios de WhatsApp interactúan con marcas y empresas a través de la aplicación y el 82% lo hace para solicitar información sobre productos y servicios. Además, alrededor del 60% de las marcas más valiosas de Brasil están en WhatsApp, según una investigación de Kantar.

Los lanzamientos de la compañía también abordan las tendencias del mercado brasileño en cuanto al comercio omnicanal. Por ejemplo, los datos de Kantar sugieren que el 85 % de los adultos en línea en Brasil se sienten más conectados con las marcas cuando pueden enviar mensajes directos a esa empresa.

Empresas brasileñas cosechan los beneficios de agregar mensajes a su estrategia de servicios al cliente. Durante el anuncio, se mencionaron casos de estudio, como el del Banco do Brasil, uno de los bancos más grandes del país vecino, que ofrece más de 20 tipos de servicios a sus 12 millones de clientes a través de WhatsApp y lo utiliza para mensajes de servicio, marketing y fines transaccionales.

Según el vicepresidente de mensajería de Meta, Matthew Idema, la forma en que las empresas brasileñas utilizan la herramienta es «muy creativa». «Desde mi primera visita a Brasil en 2017, me pareció notable la cantidad de pequeñas empresas que usaban WhatsApp para vender productos, pero de una manera no estructurada. Así que queríamos facilitar que las personas en las empresas hicieran las cosas», dijo.

Pruebas en bancos y pymes

Sin especificar cuánto aumento de ingresos espera Meta de las nuevas funcionalidades de comercio conversacional dirigidas a las pymes, Idema dijo que la estrategia es lanzar productos gratuitos y escalarlos, y luego incorporar servicios pagos. «En esta etapa, estamos en el comienzo, solo haciendo posible que las personas encuentren un negocio en WhatsApp sin ninguna fricción», señaló.

Los servicios premium para pymes en el horizonte incluyen la distribución de la capacidad de responder conversaciones en hasta 10 dispositivos; actualmente, solo una pequeña empresa puede responder a las consultas de WhatsApp desde un solo dispositivo. «Nuestra visión es que WhatsApp sea la forma principal en que las personas en las empresas se comunican», dijo Idema.

Al concentrar el descubrimiento de negocios, las conversaciones y las transacciones en una sola plataforma, WhatsApp quiere abordar las dificultades en la experiencia del cliente que enfrentan las empresas más pequeñas, ya que los compradores necesitan usar varios servicios antes de completar una venta en línea, dijo Guilherme Horn, jefe de WhatsApp en Brasil.

«Las empresas pierden ventas cada vez que un usuario necesita salir de WhatsApp para hacer algo (que no sea comprar). Nuestro objetivo es evitar que eso suceda y, al hacerlo, generaremos un impacto masivo en la economía brasileña», concluyó. Con esta función, WhatsApp busca acercarse cada vez más a plataformas como la china WeChat.

Además de Brasil, la nueva función está disponible en México, Colombia, Indonesia y el Reino Unido, países donde se abrió un directorio comercial para encontrar de manera rápida todos los comercios asociados al servicio de mensajería.

«Hoy ponemos a su disposición la capacidad de encontrar una empresa directamente en WhatsApp para que puedan explorar empresas por categoría, como viajes o bancos, o buscarlas por nombre. De este modo, no tendrán que buscar números de teléfono en sitios web ni guardarlos en sus contactos» comentaron desde WhatsApp.

Zuckerberg relató al respecto: «Puedes iniciar fácilmente un chat con un negocio, y si quieres comprar algo de él deberías poder hacerlo allí mismo. Varios socios están probando activamente los pagos con nosotros para que podamos llevar esta capacidad a más personas y empresas en Brasil muy pronto. Si tienes un negocio en Brasil, eso significa que la gente podrá encontrarte, ponerse en contacto contigo y puedas comprar, todo en un solo chat de WhatsApp; y estamos trabajando para llevar esta experiencia a más países en los próximos meses. Este es el siguiente paso para la mensajería empresarial y espero escuchar sobre las oportunidades que esto abre para todos».

«Nuestro objetivo es que se puedan realizar pagos de forma segura directamente desde un chat con la tarjeta de débito o crédito», expresa el comunicado de la empresa de Meta.