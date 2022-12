Rawson planifica su desarrollo urbano para los próximos 50 años

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó al intendente de Rawson, Damián Biss en la presentación del proyecto que definirá el plan de urbanización y crecimiento territorial de la capital provincial para los próximos cincuenta años. El acto, del que participaron diversos sectores de la comunidad, se llevó a cabo en el Centro Cultural “José Hernández” de Rawson.

En su discurso, Arcioni remarcó que “no he escuchado políticos que sientan la responsabilidad como Damián. La capital de nuestra Provincia no podía estar en el estado en el que estaba y le dije ‘Damián, te voy a acompañar en todo lo que pueda y más”, asegurando que “apostamos a querer revertir la situación. Por eso no acepto las críticas de un lugar en el que no ayudan, sino de aquellos que quieran ayudar a los ciudadanos de la provincia”.

“Yo vengo a apostar al futuro y solucionar los problemas. Seguro hubo muchas críticas, pero lo que nos tocó pasar, no fue de un día para el otro. Nosotros apostamos a querer revertir la situación. Por eso no acepto las críticas de un lugar en el que no colaboran ayudan, sino de aquellos que quieran ayudar a los ciudadanos de la Provincia”, dijo el Gobernador.

A su turno, el intendente de Rawson, Damián Biss agradeció la presencia del Gobernador, mencionando que la ciudad “venía solicitando obras necesarias para su crecimiento, que probablemente ni el gobernador Arcioni ni yo vayamos a inaugurar, porque son obras a largo plazo pero que se necesitaba tomar la decisión política primero de tener la previsión de poder hacerlas y después de avanzar, con la firma de los convenios, de los contratos”.

Obras con acompañamiento provincial

En la oportunidad, Biss realizó un repaso de las obras que se encuentran en ejecución, destacando “la remodelación de la Plaza Central, hoy está muy avanzado el inicio de la obra del Gimnasio Municipal, algo que también los vecinos de Rawson veníamos solicitando; también la reparación integral, en una primera etapa, de la pista de atletismo que continuaremos trabajando el año que viene, la renovación del Centro de Encuentro, que es un tema que viene resolviendo el Ministerio de Infraestructura”.

En el detalle de las obras y construcciones realizadas con acompañamiento del Gobierno provincial, Biss también mencionó el dragado del río y las ampliaciones en el muelle, asegurando que “hoy tenemos el triple de capacidad de amarre de lo que tenía nuestro puerto a finales del 2018, y la cantidad de obras que se han ejecutado para mejorar la seguridad de todo el personal que trabaja en nuestro puerto”.

El intendente de Rawson también destacó “la red de gas para el Área 12, que la vamos a empezar a ejecutar en muy pocos meses, con financiamiento del Gobierno de la Provincia, y el acompañamiento del IPV, que va a ser el encargado de financiar la red domiciliaria de 690 familias que accederán a las redes de gas natural; una obra importante también es el abastecimiento necesario para que el Parque Industrial tenga este servicio tan vital; la nueva terminal de ómnibus, que también es un proyecto que se puso al hombro el Gobierno de la Provincia; la remodelación del Puente del Poeta y la ampliación de la Planta Potabilizadora que sin duda es la obra más importante de todas”.

Plan de desarrollo

Rodolfo Garay, del Consejo Federal de Inversiones (CFI), explicó que desde la entidad “creemos en el desarrollo como algo que tiene una gran impronta en la parte económica, pero que tiene que relacionarse con todo lo que es el desarrollo ambiental, institucional y social, que son los componentes básicos del desarrollo bien entendido. En los últimos años se ha agregado la tecnología”.

Señaló que “tenemos distintas líneas de trabajo, y una de ellas es la planificación territorial. Trabajamos en planes de ordenamiento, planes de desarrollo, planes con códigos urbanos. Acá en Chubut trabajamos hace años con estos temas”.

En el caso de Rawson, precisó Garay, “este plan de desarrollo territorial no es sólo de ordenamiento del territorio, lineamientos productivos o ambientales, sino que tiene una mirada 360, una vuelta para todos los costados”.

En ese marco, el representante del CFI reveló que el objetivo de este plan es agrupar “lo que ya se tiene ordenado para tratar de que todo interactúe”.

Presentes

Del acto, que se desarrolló en el Centro Cultural “José Hernández” de Rawson participaron el secretario General de Gobierno, Alejandro Sandilo; el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; el presidente del Banco del Chubut, Miguel Arnaudo; la gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni; la subsecretaria de Turismo de la Provincia, María José Pögler; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Rawson, Fernando Vosecky y el coordinador General de Planificación de Rawson, Pablo Villalobos.

También estuvieron presentes el licenciado Rodolfo Garay, del Centro Federal de Inversiones C.F.I; Pedro Pesci y Jorge Pérez de la Consultora CEPA (Centro de Estudios de Planificación y Arquitectura); Fuerzas Armadas y de Seguridad, diputados y diputadas provinciales concejales, y miembros del gabinete municipal; asociaciones vecinales, clubes deportivos, representantes de entidades, organismos y diversas instituciones de Rawson; gremios, comerciantes, productores, establecimientos educativos, vecinos y vecinas de la localidad.