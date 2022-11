Massa cruzó a Guzmán

Sergio Massa cruzó a Martín Guzmán por sus declaraciones contra Cristina y Máximo Kirchner acerca de boicotear el acuerdo con el FMI en su tramo final. Guzmán dijo en una entrevista con Alejandro Fantino que «cuatro días antes del acuerdo con el FMI se corta toda la comunicación, llamaba a Cristina y no me atendía, entonces yo mandaba la información a alguien clave del entorno. Alberto gobernó y Cristina se corrió».

Pero la crítica más dura fue para Máximo, que como diputado nacional decidió no aprobar el acuerdo. «Actuó como un chico caprichoso que pide cosas que son imposibles», afirmó.

Massa respondió esas declaraciones en diálogo con Futurock y dijo que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue arreglada por Guzmán con «discreción» y a «discreción», de manera unilateral. «Cuando llega el acuerdo al Congreso el exministro plantea que si no lo aprobaba como él decía se caía el acuerdo. Pero tuve una reunión vía zoom con el equipo técnico del Fondo, para ver si era así, y ellos me dijeron que no, que era mentira», aseguró Massa.