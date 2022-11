Madryn: Desde AHRCOBA destacaron la Ordenanza de Tolerancia Cero

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ordenanza Municipal que establece la denominada Tolerancia Cero al Conducir, que multa a los conductores cuyo test de alcoholemia den 0.06 o superior, la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines (AHRCOBA) de Puerto Madryn, Georgina Frutos, destacó que “desde la asociación, con todo lo que sea ordenar la ciudad, brindar un mejor servicio al turista y al ciudadano común, estamos de acuerdo. Somos pro vida y esta ordenanza es justamente eso, defiende la vida y garantiza un orden”.

Por otro lado, desde la Asociación se destacó el trabajo en conjunto con el Municipio, como así también con el Ente Mixto de Promoción Turística para mejorar la calidad de vida en Puerto Madryn. “Es una norma que protege la vida del ciudadano. Hay numerosos accidentes que son provocadas por personas que manejan alcoholizadas y esta Ordenanza me parece un gran avance”, indicó Frutos.

A su vez, la titular de AHRCOBA aclaró que “hay objeciones, porque hay comercios que podrían verse perjudicados pero no lo veo así. Madryn es una ciudad chica, la gente no necesita moverse siempre con su vehículo. Lo que si deberíamos mejorar es la calidad del servicio de taxis y remises, especialmente para la noche porque hay restaurantes se quejan de que hacen un llamado para sus clientes y llega con bastante demora o no llegan nunca”.

Por último, Frutos confirmó que en las próximas horas existirá un encuentro con el Ejecutivo Municipal para abordar los pormenores del programa Tolerancia Cero al Conducir y el abordaje que requiere la mejora en el transporte público de pasajeros en la noche.