Hay 42 denuncias contra el docente acusado de abuso a menores

En horas del mediodía de este viernes, se levantó el acampe frente al Ministerio Público Fiscal, de las familias que reclaman justicia tras la denuncia a un docente por abuso a menores. Desde la Fiscalía se confirmó que ya son 42 las denuncias realizadas por padres de niños presuntamente abusados, pero no se ha ordenado la detención del acusado, puesto que no estarían dados los requerimientos legales por el momento.

En este sentido, se expresó el procurador Adjunto, Emilio Porras Hernández, al remarcar que la función de la fiscal, “es trabajar en la investigación del caso y que tome las medidas probatorias. No hay que perder de vista que son casos muy sensibles donde están comprometidos niños; por lo tanto, no hay mayor información que dar excepto a los padres. El tiempo de resolución es algo que está marcado por la ley; no es algo que nosotros caprichosamente disponemos”.

Consultado acerca de porqué, no se ha ordenado la detención del acusado, el Jefe de los fiscales, explicó que “la detención preventiva en el marco de un proceso tiene requerimientos especiales. No se da en todos los casos. Una vez reunida la evidencia, si corresponde puede sobrevenir”.

El funcionario judicial se reunió por la mañana con autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y fuerzas de seguridad coordinaron acciones para contener a los padres que reclaman justicia tras las denuncias de abuso sexual de niños de la Escuela Nº 406.

Las autoridades afirman que se está brindando la asistencia necesaria a las familias involucradas.