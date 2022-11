De cara al último amistoso previo al debut en Catar 2022, habló el DT Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, habló este martes en conferencia de prensa y aseguró con respecto al amistoso de mañana ante Emiratos Árabes que «no tomará ningún riesgo», ya que «no vale la pena».

El debut de «La Scalonetta» en el Mundial será martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C.

Scaloni se expresó ante los medios previa al amistoso ante Emiratos Árabes

«Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Ahora en el entrenamiento vamos a decidir quién juega mañana. Debe ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena», detalló el DT Lionel Scaloni en conferencia de prensa este martes.

Con respecto al presente del capitán del seleccionado, Scaloni destacó: «A Messi lo veo como siempre, con ganas de disfrutar el Mundial. En cuanto a los elogios hacia mí, creo que lo dice más por la buena relación que tengo que por la realidad de lo que soy como entrenador».

«La lista la conformamos pensando en lo mejor del equipo como siempre, y era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores. Llevamos nueve defensores por algunas situaciones físicas que pueden llegar a afectarnos durante el Mundial”, subrayó el entrenador sobre la lista de 26 jugadores que disputará el Mundial.

En tanto, con respecto al juego y el desarrollo del mismo en su equipo, Scaloni fue claro al destacar que «el Mundial lo ganan equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar y cuándo defender. Raramente gana uno que avasalla o está continuamente en campo contrario. Nos tenemos que adaptar a eso, la inteligencia es parte del fútbol».

Se confirmaron los dorsales de cada uno de los jugadores de la Selección Argentina

Este martes, se difundieron las listas oficiales por parte de la FIFA, de los dorsales que utilizará cada futbolista en su Selección y en el caso de la Argentina, quedaron definidos cada uno de los números: Lionel Messi usará la casaca 10.

Además de la lógica «10» que vestirá Messi en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la número 9 será para Julián Álvarez, del Manchester City, quien asoma como suplente en Qatar, mientras que el titular Lautaro Martínez, el exRacing y hoy en el Inter italiano, usará la 22.

Los dorsales del seleccionado argentino en Qatar: 1 – Franco Armani, 2 – Juan Marcos Foyth, 3 – Nicolás Tagliafico, 4 – Gonzalo Montiel, 5 – Leonardo Paredes, 6 – Germán Pezzella, 7 – Rodrigo De Paul, 8 – Marcos Acuña, 9 – Julián Álvarez, 10 – Lionel Messi y 11- Ángel Di María.

Luego figuran con la 12 – Gerónimo Rulli, 13 Cristian Romero, 14 – Exequiel Palacios, 15 – Nicolás González, 16 – Joaquín Correa, 17 – Alejandro Gómez, 18 – Guido Rodríguez, 19 – Nicolás Otamendi, 20 – Alexis Mac Allister, 21 – Paulo Dybala, 22 – Lautaro Martínez, 23 – Emiliano Martínez, 24 – Enzo Fernández, 25 – Lisandro Martínez y 26 – Nahuel Molina.

Argentina integrará el Grupo C, debutará ante Arabia Saudita el martes próximo, el 26 enfrentará a México y el 30 jugará ante Polonia.