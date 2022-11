Con la posible presencia de Facundo Campazzo, Dallas recibe a Toronto

Dallas Mavericks (4-3), con la probable presencia del base cordobés Facundo Campazzo, recibirá a Toronto Raptors (5-3), desde las 21:30 de Argentina en el American Airlines Center, en uno de los partidos a jugarse este viernes por la NBA.

A la espera de «Facu» en los «Mavs»

Esta noche, desde las 21:30 horas, los Dallas Mavericks jugarán frente a los Toronto Raptors, en el American Airlines Center, en el una nueva programación de la NBA y en un juego en el que se espera que el base argentino Facundo Campazzo, sea tenido en cuenta por el entrenador Jason Kidd.

Es que Campazzo, solo fue tomado en cuenta por el entrenador Jason Kidd en dos cotejos, ante New Orleans, cuando jugó 12 minutos y 57 segundos, y frente a Brooklyn Nets, con 2m. y 47 seg, sumando tres puntos, tres asistencias y tres rebotes.

Por su parte, Utah Jazz (6-3), en donde juga muy poco Leandro Bolmaro, visitará a Los Angeles Lakers (2-5). El cordobés, que ya sabe que no continuará en la franquicia al no hacer uso de la opción por un tercer año, casi no juega y lo hará muy poco en esta temporada.

Este jueves se jugaron dos partidos: Orlando Magic 130 (Jaen Suggs 26)-Golden State Warriors 129 (Stephen Curry 39) y Oklahoma City Thunder 110 (Shai Gilgeus-Alexander 37)-Denver Nuggets (Aaron Gordon 27).