Carla Giacomelli recibió el Premio L’Oréal-Unesco ‘Por las Mujeres en la Ciencia’

En un acto realizado en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) en Buenos Aires, L’Oréal Argentina junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevaron a cabo la ceremonia de entrega de la 16° Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” enfocado en “Ciencias de la materia”. En esta edición, la Categoría Premio fue para la doctora Carla Giacomelli, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC, CONICET-UNC), por su labor en el desarrollo de biomateriales que inducen la regeneración ósea; mientras que la Categoría Beca fue para la doctora Guillermina Amica, investigadora del CONICET en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por su proyecto “Conversión de CO2 para la generación de gas natural sintético empleando materiales formadores de hidruros”. Hasta el momento, desde su inicio el premio ha reconocido a 52 mujeres científicas de diferentes provincias y ciudades del país.

Las ganadoras de esta edición

El proyecto de la doctora Giacomelli “Desarrollo de biomateriales que inducen la regeneración ósea” tiene como objetivo diseñar biomateriales híbridos mediante la integración de distintos componentes que permitan estimular la regeneración ósea a partir de la modulación de la expresión génica.

Luego de señalar la importancia del trabajo colectivo, Giacomelli expresó: “El premio sirve para demostrar que las mujeres también podemos investigar en fisicoquímica. Me parece que, además, visibilizar el trabajo de una mujer que hace ciencia en el interior del país, y que nació en el interior de la provincia de Córdoba, muestra que es posible hacerlo y puede permitir que niñas, adolescentes jóvenes se atrevan a iniciar el fascinante camino de la ciencia. No importa cuál sea la disciplina, sino que se trata de un camino que no es rutinario, que es creativo e involucra muchas personas, de distintas formaciones y de diversos géneros y etnias”.

Por su parte, la ganadora de la Categoría Beca fue la doctora Guillermina Amica, investigadora del CONICET en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En un campo donde todavía prevalecen los estereotipos y obstáculos en materia de género, también se originan cambios y abren nuevos caminos. Así lo cuenta Guillermina Amica, al referirse a su espacio de trabajo: “Las mujeres que intentamos combinar la actividad profesional con la maternidad muchas veces nos encontramos con dificultades. No obstante, en mi caso, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la cual trabajo, cuenta con un jardín de primera infancia, que sin duda me permitió poder combinar ambas facetas de mi vida”.



Acto oficial

La ceremonia, que contó con la presencia de las periodistas científicas Nora Bär y Daniela Blanco, estuvo encabezada por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y el presidente y director general de L’Oréal Argentina, Jean-Noël Divet. Del acto participó también el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y el director de la Oficina Regional Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Ernesto Fernández Polcuch.

Estuvieron presentes galardonadas de años anteriores; integrantes del Directorio del CONICET; autoridades del MINCyT; representantes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; autoridades de L´Oréal Argentina y de distintas ONG´s que promueven el liderazgo de las mujeres como motor para el progreso económico, político y social de las comunidades.

La presidenta del CONICET Ana Franchi felicitó a las premiadas y a todas las que se presentaron. Destacó el valor de haberlo hecho en esta area temática donde “las disparidades son aún mayores, vale doble”. Enfatizó “Las mujeres científicas necesitamos de los sistemas científico-tecnológicos, de las organizaciones como Unesco, de empresas como L’Oreal y de diversos actores sociales e instituciones más, para trabajar en conjunto en diversas políticas para que nuestras carreras sean, no más faciles, sino que igual de difíciles que las de los hombres. Las mujeres no estamos menos presentes en ciencia sino que menos visibles”. En sentido, concluyó “El mejor día va a ser aquel que no necesitemos de este premio, porque estaremos en condiciones iguales, mujeres y varones”.

Por su parte, Filmus agradeció a L´Oreal por el apoyo que brinda a las científicas argentinas desde hace más de 15 años: “Quiero felicitar a las ganadoras y estoy muy satisfecho con que además sean de distintas provincias, lo que hace este premio más que federal, logrando superar otra barrera que tiene que ver con la discriminación geográfica en la Argentina. Esta posibilidad que da L’Oreal premiando a investigadoras de todo el país y de distintas instituciones nos parece muy importante. Finalmente, quiero destacar que me parece muy bueno el slogan ‘La ciencia cambia el mundo, ellas las reglas’, y al que yo le agregaría que ‘entre todos y todas cambiamos la cultura’. Argentina ha avanzado mucho en materia de género, y hay muchas reglas que promueven la igualdad. Sin embargo, la desigualdad pasa mucho más allá de las reglas sino que hay que las conductas y la cultura cotidiana, que no se ven pero son las que esa discriminación sea cotidiana en los lugares de trabajo y en todos los espacios. Sin duda creo que el Premio L’Oreal avanza en esa dirección”, concluyó el titular de la cartera de Ciencia.

“En las últimas décadas, las mujeres han logrado ocupar espacios impensados anteriormente. Aun así, en lo que respecta a la comunidad científica y teniendo en cuenta que estamos insertos en una sociedad movilizada por la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, desde L´Oréal Argentina queremos fomentar un rol activo en la promoción de la equidad de género, especialmente en lo que respecta a las oportunidades dentro del mercado laboral. Estamos convencidos de que la ciencia cambia al mundo, pero sin duda son ellas las que cambiarán las reglas”, afirmó Jean-Noël Divet, presidente y director general de L’Oréal Argentina.

Menciones

Se distinguieron a científicas en dos categorías: Premio y Beca. En la categoría Premio fueron reconocidas la Dra. Lucía Mercedes Fama, investigadora del CONICET en el Instituto de Física de Buenos Aires (IFBA, UBA-CONICET) por su proyecto “Materiales multifuncionales BioBasados desarrollados a partir de recursos naturales, desechos industriales y procesos verdes, para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los envases de alimentos” y la Dra. Liliana Verónica Mogni, investigadora del CONICET en la Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN, CONICET-CNEA), por su trabajo “Materiales nanoestructurados para conversión electroquímica de energía con pilas de combustible y electrolizadores de alta temperatura”.

Además, se reconocieron dos científicas con menciones especiales en la categoría Beca. La Dra. Lucía Asaro, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) por su proyecto “Desarrollo de un proceso eco-innovador para el reciclaje y revalorización de residuos de caucho mediante el uso de microondas” y la Dra. Noelia D´Elía, investigadora del CONICET en el Instituto de Química del Sur (INQUISUR, CONICET-UNS) por su trabajo “Biofábrica de Implantes óseos: Utilización de un hongo terapéutico para la obtención de rellenos óseos con propiedades superiores”. (Fuente: CONICET)