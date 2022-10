Ushuaia juró la nueva Carta Orgánica de la ciudad

Tras la jura de los 14 convencionales, en un marco de alegría y entusiasmo, el pueblo de Ushuaia también juró la nueva Carta Orgánica a viva voz. Este martes, el Cuerpo de convencionales había aprobado en la sesión final el texto ordenado de la nueva Carta Orgánica y todo se dispuso para la jura que tendría lugar a partir de las 19 horas. La convocatoria al pueblo de Ushuaia fue abierta y se colmaron las instalaciones del micorestadio “Cochocho Vargas”.

El nuevo aniversario de la ciudad contará con una nueva Carta Orgánica, enriquecida con la pluralidad de voces de los distintos bloques políticos y la participación popular, con los aportes de quienes se acercaron a participar, a opinar y dotaron de pluralismo y nuevas herramientas a la norma fundamental que orientará el futuro de la ciudad.

La presidenta de la Convención Constituyente, Mónica Urquiza destacó que “la convención hizo el mejor trabajo posible para la Ushuaia de los próximos 20 y 30 años, para los vecinos y vecinas. Y sobre el correr de los días se va a poner blanco sobre negro para ver las modificaciones de cada artículo en beneficios de la ciudad. Veo mucha gente acompañándonos y agradecidos de corazón”.

Por su parte, Walter Vuoto también destacó la “la gran cantidad de gente acompañándonos, muchos vecinos y vecinas que están celebrando tener una Nueva Carta Orgánica que ha llevado un proceso enorme. Se pensó en el bien común, mucha gente se involucró. El nivel de participación fue tremendo en todas las instancias”.

“Estamos muy contentos con el equipo, con el trabajo que se realizó. Realmente es importante poder consensuar y pensar en los próximos 40 años. Ushuaia está maravillosa para su 138 aniversario. Esta celebración se dará en el marco de una Nueva Carta Orgánica, que nos va a brindar un orden constitucional moderno. Tenemos 158 asociaciones confirmadas para el Desfile de mañana. Es un récord de inscripciones y eso habla del desafío que tenemos por delante, de cómo tenemos que plantearnos”.

Por último, el secretario Gustavo Blanco resaltó “el orgullo haber sido elegido nuevamente, con mucho compromiso se armó un lindo grupo y siento que hemos logrado el objetivo. Era importante y claramente necesaria esta reforma y ojalá en los próximos días la gente pueda comenzar a verlo”.

Participaron también del acto de jura senadores y diputados nacionales, el Vicepresidente del Poder Legislativo provincial, Damián Loflfer, legisladores, concejales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, el secretaria de Gobierno de Río Grande y de Tolhuin, autoridades de entes nacionales, Fuerzas Armadas y de seguridad con asiento en nuestra ciudad, ministros del Poder Ejecutivo provincial, secretarios y subsecretarios del gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, ex convencionales constituyentes, ex gobernadores, ex intendentes de nuestra ciudad, ex senadores y ex diputados nacionales, integrantes de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, de la Universidad de Tierra del Fuego, como así también gremios municipales, públicos y privados, asociaciones de taxis, partidos políticos, entes autárquicos, asociaciones vecinales, antiguos pobladores y pioneros fueguinos, representantes de Centros de Jubilados y vecinas y vecinos de toda la provincia. (Sur 54)