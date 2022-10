Pancaldo y Deportivo Madryn llegaron a un acuerdo y continúa como DT

Este martes, se confirmó en posteo a través de sus redes sociales, el Club Deportivo Madryn confirmó la continuidad de Ricardo Pancaldo como entrenador del plantel profesional.

De esta manera, luego de haber reconocido su salida de la institución la semana pasada, finalmente el DT santafesino y la dirigencia del “Depo” lograron llegar a un acuerdo y renovaron su vínculo por una Temporada más.

Limaron asperezas y Pancaldo sigue en Deportivo Madryn

Este martes en la mañana, a través de sus redes sociales oficiales, el Club Social y Deportivo Madryn confirmó la confinidad de Ricardo Pancaldo como entrenador del plantel profesional para una temporada más en la Primera Nacional.

“El Director Técnico Ricardo Pancaldo y la Comisión Directiva llegaron a un acuerdo que garantiza la continuidad del entrenador para la próxima temporada”, indicó el comunicado bridando a través de su perfil de Facebook.

De esta forma, se dio marcha atrás a la decisión tomada la semana pasada por el DT santafesino, que reconoció que no continuaría en la institución “Aurinegra” al no llegar a un acuerdo con el club para su continuidad.

Al parecer, limaron asperezas y pudieron concretar la continuidad del vínculo por una Temporada más; por lo que Pancaldo irá por un tercer año a cargo del equipo “Aurinegro”.

Vale destacar que Ricardo Pancaldo, logró el principal objetivo que persiguió durante varios años el Club Deportivo Madryn, como ser el ascenso a la Primera Nacional, concretado el 4 de noviembre del año pasado, tras vencer en la final del Torneo Federal A, a Racing de Córdoba.

Esta temporada debut del “Depo” en la Primera Nacional, hizo una gran perfomance al transitar en las 36 fechas del certamen entre los puestos de Reducido, culminando en el 17° escalón con 46 unidades. A la vez, cumplió pasos importantes en su historia, ya que eliminó a dos equipos de Primera División por Copa Argentina, como fueron en su momento Huracán de Parque Patricios y Tigre.

El plantel del “Depo” continúa cumpliendo con sus entrenamientos en lo que resta del mes de octubre, para iniciar luego el receso vacacional. A la vez, los futbolistas definirán sus continuidades o no, en el caso de tener un año más de contrato o culminación.