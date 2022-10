Oro de Milagros Barría en Boccias

Este viernes, en el penúltimo día de competencias en los Juegos Para Epade y Para Araucanía, Chubut se consagró en boccia.

La actividad, culmina en la jornada de este sábado, en la que se conocerán los campeones por disciplinas y de la general.

El primer oro, fue en la anteúltima jornada

Después de una larga semana y maratónicas jornadas deportivas, los IV Juegos Para Epade y II Para Araucanía van llegando a su fin.

Este viernes se desarrolló la tercera y penúltima jornada de competencias en las sedes de Esquel y Trevelin y ya se van perfilando los candidatos al podio que se conocerán mañana.

Lo más destacado de la jornada del viernes, fue lo logrado por la jovencita Milagros Barría, que consiguió la medalla de oro en Boccias: esta fue la primera disciplina en culminar su competencia, desarrollada en la escuela 523 de Esquel y la delegación de Chubut se llevó el premio mayor.

La comodorense Milagros Barría terminó el torneo de manera invicta al ganar los cinco duelos que tuvo, y con un total de 61 puntos cosechados, se consagró campeona del certamen en la categoría BC3. Segundo fue el pampeano Lautaro Topfanin (46pts) y tercero el fueguino Guillermo Quiroga (20pts).

En tanto su compañero de equipo, el madrynense Lucas Villagra se coronó subcampeón en BC1, al sumar un total de 5 unidades y quedando detrás del campeón pampeano Marcelo Martínez (29pts).

De este modo, en la sumatoria general Chubut se quedó con el título de la disciplina, con un total de 61 puntos. Subcampeón fue La Pampa con 46pts, tercero Tierra del Fuego (20pts), cuarto Santa Cruz (17), quinto Neuquén (11) y sexto Río Negro (6).

Con expectativas

La natación adaptada tuvo su segundo día de desarrollo en la pileta municipal de Esquel, donde hubo muy buenas actuaciones de deportistas chubutenses que sumaron una gran cantidad de medallas, tanto en ParaEpade como ParaAraucanía.

A falta de una jornada para el cierre, y si bien los resultados no son oficiales, Chubut se encuentra en tercer lugar, en ambas ramas, dentro de los ParaEpade, en tanto en ParaAraucanía se mantiene tercero en mujeres y cuarto en varones, remarcando nuevamente, que se contabilizan las pruebas que han oficializado hasta el momento.

El sábado desde las 9 horas, se realizarán las últimas pruebas con las que se dará por finalizado el torneo.

En el Atletismo

El atletismo adaptado también culminó con sus campeonatos, en otra maratónica jornada que comenzó cerca de las 9 de la mañana y finalizó alrededor de las 19:30 horas.

Al igual que en las jornadas anteriores, Chubut volvió a destacarse tanto en las pruebas de pista como en las de capo, sumando gran cantidad de medallas e importantes puntos para la delegación.

Si bien la actividad deportiva ha finalizado, al cierre de esta edición aún no se habían computado la totalidad de las pruebas, por lo que recién mañana en horas del mediodía se conocerá a los campeones.

Tras la última actualización del sistema oficial de resultados, en ParaEpade Chubut se encontraba en quinta posición, tanto en mujeres como en varones, mientras que en ParaAraucanía, el equipo femenino estaba tercero y el masculino en sexta posición, aunque reiteramos, habrá que esperar a la carga oficial de todos los resultados para conocer la posición final.

No pudo ser

El equipo chubutense de básquet sobre silla de ruedas, cerró hoy su participación en el torneo desarrollado en el polideportivo de Trevelin con una derrota ante Río Negro por 15-4. Terminó el certamen con un triunfo y dos derrotas, que no le permitieron clasificar a los cruces de semifinales, aunque sin dudas ha representado una gran experiencia esta participación para el juvenil equipo chubutense.

Al cierre de la jornada, los seleccionados de Santa Cruz, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego, dirimían quienes jugarán por el sábado por el título y quienes por el tercer puesto.

Vale remarcar que alumnos de la escuela 705 de Trevelin se hicieron presentes para no solamente disfrutar de los partidos, sino también para ser parte del evento, interactuando en competencias informales junto a las delegaciones, profesores y hasta jueces, generándose un ambiente de inclusión total, que lo transformó en una verdadera fiesta del deporte adaptado.

Finales y cierre

En la jornada de este sábado concluirá la actividad competitiva, con el tercer puesto y final de básquet sobre silla de ruedas en Trevelin y las pruebas finales de natación en Esquel.

Luego del almuerzo final, a las 15 horas en el Polideportivo de Trevelin, se hará el acto de cierre, donde se premiará a los campeones por disciplina primero y luego la general por provincias, con lo que concluirán los eventos y cada delegación emprenderá sus viajes de regreso a casa.