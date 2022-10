“La Banda” perdió ante Belgrano y cerró una buena Temporada

Esta tarde, Guillermo Brown cayó por 1 -0 ante Belgrano de Córdoba, el reciente campeón y ascendido a la Liga profesional.

Fue por la 37° Fecha del Torneo de Primera Nacional, cerrando así su Temporada en el caso de “la Banda” que en el balance general, hizo una gran performance.

Cierre del Torneo con derrota

Por la 37° y última fecha del Torneo de Primera Nacional, a Guillermo Brown le tocó ser anfitrión del campeón y reciente ascendido a la Liga Profesional, Belgrano de Córdoba, que le ganó por 1 a 0.

Pese a la derrota, “la Banda” hizo una buena perfomance en el partido, tal es así que durante el prime tiempo, bien podría haberse puesto arriba en el anotador: a los 23 minutos, Pereyra ensayó un remate al arco que contuvo el golero Vicentini, respondiendo luego Vegetti para los visitantes con un cabezazo que saco bien al córner Martin Perafán el arquero local.

A los 24 minutos, Gonzalo Urquijo encaró al área y cuando se aprestaba a definir, Vicentini le cometió penal; que minutos después, a los 27´ejecuaytria Martin Rolle sin embargo, el disparo del N°10 browniano no fue el mejor y Vicentini adivinó el costado y lo sacó al córner.

Sobre el final de la primera parte, en tiempo de descuento, llegó el gol del “Pirata” que marcaría el resultado final del encuentro; Vegetti, a los 47´cambio por gol un error en la defensa de Brown y puso el 1-0 para el equipo cordobés.

Al reiniciar el encuentro tras regresar de vestuarios, Belgrano mostró una mejora en su juego y por minutos no solo tuvo el balón, sino que también logró inquietar el arco defendido por Perafán.

A los 14´, Pereira definido desviado y luego llegó la retruco browniano, con un cabezazo de Sergio “Pampu” González que se fue por centímetros afuera del arco defendió por Vicentini.

Javier Rodas, el DT local, realizó variantes que le dieron redito, en la dinámica del juego y al proponer desde el ataque, con los ingresos de Franco Torres, que generó desequilibrio en la defensa visitante ante su velocidad.

De hecho, fue Torres el que tuvo dos oportunidades que bien podrían haber significado el empate: a los un disparo que se fue por encima del travesaño y posteriormente una definición que sacaron al tiro de esquina.

Así, con una aceptable actuación ante el campeón del certamen, Guillermo Brown le puso punto final a la Temporada 2022, cerrando en el 23° puesto de la tabla de posiciones con 43 unidades.

Ahora, “la Banda” deberá trabajar en la definición de su nuevo Cuerpo Técnico (todo parece indicar que acordarán con Gastón Esmerado y su regreso al club), como así también que jugadores continuarán, cuales no renovarán su vínculo o quienes los extenderán, asimismo quienes llegarán.

Desde la AFA, aún no ha trascendido de qué manera se disputará el Torneo 2023, ni forma de disputa ni en qué fecha tendrá su inicio.