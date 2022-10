La artista Inés Miño donó 79 cuadros a la Municipalidad de Rawson

La Municipalidad de Rawson realizó este lunes el acto formal por el cual recibió la donación de 79 cuadros de la artista Inés Miño, cuya muestra se inaugurará el próximo 10 de octubre, a las 17 horas en el Espacio de Arte Esteban Ferreyra del Centro Cultural “José Hernández”.

La artista, oriunda de Buenos Aires y que vivió en Puerto Madryn, basa su obra en las temáticas de infancia, mujer y medio ambiente, que en este último caso es el eje de la muestra, llamada “Inés Miño en Patagonia”.

El acto de recepción de la donación contó con la presencia del secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Miguel Larrauri, quien expresó su agradecimiento a Miño y agregó: “Es una cuestión cultural muy importante para nosotros como municipio y como sociedad también”.

“Invito a todas las instituciones de Rawson, a las escuelas, a todo aquel que le guste el arte, a que venga al Cine Teatro y que pueda ver la obra”, manifestó.

En tanto, la coordinadora de Patrimonio Histórico y Museos de la Municipalidad, Patricia Lorenzo, calificó de “muy importante en lo patrimonial y lo artístico” a la donación.

Y precisó: “Inés Miño es una artista social que en abril recorría las playas de la zona y entró al Museo 1923”, ubicado en Playa Unión. “Así, esta generosa mujer llegó hasta nosotros y obsequió a la Municipalidad de Rawson parte de su vida”, agregó.

“En el Museo 1923 fue atendida por una informante turística a la que le comentó que quería obsequiar a una Municipalidad de la costa los cuadros que había realizado durante 10 años y que estaban relacionados con la temática del medio ambiente”, añadió.

Lorenzo detalló en este contexto que Miño, de esta manera, “donó a la Municipalidad de Rawson 79 cuadros. Los fuimos a buscar donde estaban, en Puerto Madryn, y comenzamos así el trámite administrativo para que esta hermosa colección pase a ser patrimonio de todos los rawsenses”.

En tanto, la artista indicó: “Este lugar no fue elegido al azar: conozco al Museo hace 7 años. Estuve haciendo una muestra aquí en ese momento. La zona me ha contenido siempre. Y dije que iba a volver”.

Agradeció “a las autoridades y al intendente Biss porque se manejan con un buen criterio. Yo me voy, pero elijo que una parte de mi obra quede acá”.

“Soy una creadora compulsiva, y trabajo en tres ejes: la infancia quebrada, la mujer y el medio ambiente. Acá encontré el lugar para que quede mi obra”, enfatizó.

Explicó Miño: “Mis cuadros no son elocuentes, porque no me gusta ser agresiva. Estos cuadros tienen su profundidad. Mi obra es para que no sea obvia, para que pensemos que, con un poquito más de compromiso real, podemos cuidar más nuestro ambiente, nuestra casa”.