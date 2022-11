Exención de Ganancias para jueces: “Es un privilegio cada vez menos defendible”

Jorge Echelini, abogado especialista en Derecho Laboral, coincide con aquellos que promueven que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias. “Todo privilegio está mal”, dijo el letrado en diálogo con Clave Política que se emite por AzMTV.

En opinión de Echelini que los jueces no paguen el tributo, “es un privilegio cada vez menos defendible”, y en ese sentido ejemplificó, “el juez que está exento de pagar impuesto, es el que ordena embargar a quienes no pagan sus impuestos”.

“En algún momento se van a acabar, cuando la Argentina madure”, reflexionó el abogado al tiempo que reconoció que, tratar el tema como parte del Presupuesto no fue el contexto adecuado, sino que debería haber un debate “más profundo”.

Al respecto consideró que “hay que discutir una ley, y dar una discusión de fondo”, dijo y agregó que ese debate debería darse en ocasión del “ingreso de una gestión nueva, renovada”, y no cuando un gobierno está terminando su mandato.

Consultado acerca de los salarios de los magistrados, que hay quienes consideran elevados, el abogado, enfatizó que el asunto en discusión es “el privilegio mayor de la exención de impuesto”, poniendo de manifiesto que la cuestión del salario, y otros aspectos de debate público deberían darse en el contexto de regímenes. Es decir que se trataría de una discusión menor, ya que “lo que importa es que se sometan a lo que nos sometemos todos”.

Echelini fue contundente en este sentido, al remarcar que, si se trata del pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces y todos lo que quedan exentos actualmente, la discusión debe darse en el marco de una ley.

El artículo de la discordia

El debate sobre el pago de Ganancias por parte de los jueces, se dio en ocasión del tratamiento del Presupuesto 2023 en Diputados, donde el oficialismo y algunos otros legisladores promovían el pago del tributo, mientras la mayoría de los opositores rechazaron la iniciativa.

El artículo que provocó la dispuesta, establecía que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».

Sin embargo, la propuesta no prosperó en cuanto a su inclusión en el texto del Presupuesto, pero dejó abierto el debate público.

El pago del tributo

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.