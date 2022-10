El PMTC recibió el Abierto de Menores

El pasado fin de semana, el Puerto Madryn Tenis Club, fue escenario del Torneo Abierto de categoría Menores – Región 9.

Del evento, fueron parte jugadores locales y los llegados desde Trelew y Rawson, para competir en modalidad Singles y Dobles, en ambas ramas y en categorías Sub12 a Sub18.

Más de 50 jovencitos tenistas en el Abierto

Este fin de semana se jugó el Torneo Abierto de Menores para Damas y Varones de la región 9 en el Puerto Madryn Tenis Club, institución organizadora del certamen en conjunto con la ASOTENECH y avalado por la AAT.

Vale destacar que la competencia, contó con una gran convocatoria de deportistas, siendo participantes más de 50 menores entre las categorías Sub 12 a Sub 18 en ambas ramas.

En cuanto a ganadores, en la divisional Sub 14 Varones, se destacó el próximo participante de la Copa COSAT en Bolivia como integrante de la Selección Argentina, como lo es el caso de Enzo Diaz Fantilli que le ganó la final por 6/2 6/0 a Tiago Pavón.

En la misma categoría pero entre las damas, nuevamente se destacó la jovencita del Trelew Tenis Club, Guadalupe Marina, quien se impuso Ernestina Castro por 6/1 y 6/3.

En tanto, en Sub 12 Varones, Emiliano Molero fue el ganador y venció por 7/6 y 6/0 a Tomas Aguirre.

TENIS – TORNEO ABIERTO DE MENORES

EN PUERTO MADRYN

Resultados finales.

Sub 12 Varones

Singles: 1°Molero Emiliano

2°Aguirre Tomas

Dobles

1°Aguirre T-Rubio B

2°Molero E-Bohmer

Sub 14 Varones

Single:

1°Diaz Fantilli Enzo

2°Pavon Thiago

Dobles:

1°Atucha T-March L

2°Diaz Fantilli E-Pavón T

Sub 16 Varones

Single:

1° Capart Nicolás

2° Meyer Federico

Dobles:

1°Meyer F-Larrañaga V

2°Capart N-Mendoza L

Sub 18 Varones

Single:

1°Cantalejos Gerónimo

2° Dacal Thiago

Dobles

1°Largacha B-Dacal T

2° Cantalejos G-Ragadale.M

Sub 14 Damas

Single: 1°Marina Guadalupe

2° Castro Ernestina

Dobles

1° Castro E-Diaz Fantilli A

2° Feijoo L-Pringles Mp