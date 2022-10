Dos presencias de lujo en la Edición 2022: “Chanchi” Estévez y Gonzalo Bonadeo

De cara a la Edición 2022 de la Expo Deportes en Comodoro Rivadavia, la organización del evento confirmó hasta el momento, la llegada de dos destacados protagonistas del deporte.

Una de ellas, se trata del ex futbolista campeón con Racing de Avellaneda, Maximiliano “Chanchi” Estévez y el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo.

Un ex Racing de visita en Comodoro

En el marco de una nueva realización de la Expo Deportes 2022 que se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de este mes en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, se avanzan con las gestiones para confirmar las figuras que engalanarán esta nueva edición.

Una de las importantes visitas que tendrá este evento, es la del ex futbolista Maximiliano «El Chanchi» Estévez, campeón e ídolo de Racing Club de Avellaneda estará por primera vez en esta fiesta del deporte de la ciudad petrolera.

Estévez, es uno de los jugadores que en el 2001 dio la máxima alegría al club de sus amores ganando el Torneo Apertura, equipo que en ese momento tenía al recordado “Mostaza” Merlo, el cual cortó en ese momento, una racha histórica de 35 años sin conseguir títulos en el fútbol a nivel país. Ex delantero, “Chanchi” es recordado también por sus goles, 7 conquistas en 16 partidos precisamente en el Torneo Apertura 2001 donde se dio ese gran logro.

Vale destacar que este 2022, más de 100 instituciones se sumaron a participar en la Expo Deportes, donde cada una de ellas mostrará de la mejor forma en su stand sus actividades. Asimismo, se están coordinando las actividades que se van a desarrollar a nivel de eventos en el mismo predio ferial y sus alrededores, como en el año 2019.

En muchos casos existen instituciones que realizarán un muestreo de sus actividades, una labor que se coordinada con el Ente Comodoro Deportes que tiene como titular al profesor Hernán Martínez y también al Director General de Deportes, profesor Martín Gurisich.

Gonzalo Bonadeo compartirá su experiencia de 7 Juegos Olímpicos

En tanto, otra de las figuras del deporte que fueron confirmadas con su presencia en la Expo Deportes 2022, es el periodista deportivo Gonzalo Diego Bonadeo, quien se sumará con las charlas ante el público.

Por primera vez llegará Bonadeo como uno de los periodistas invitados especiales que tendrá el evento, para compartir toda su enorme experiencia internacional.

Vale acotar que desde 1994 se encuentra trabajando en TyC Sports, empresa con la cual cubrió los principales acontecimientos deportivos a nivel mundial. Gonzalo Bonadeo lleva en su foja personal, incluyendo Tokio 2020, un total de siete Juegos Olímpicos.