Comenzó con gran éxito el «Mundial del Sanguchito» en Dolavon

Una gran cantidad de visitantes, vecinos y vecinas de diferentes localidades de la provincia de Chubut y de distintos puntos del país se acercaron a Dolavon para disfrutar de la primera edición del “Mundial del Sanguchito”, que comenzó el sábado 8 de octubre y continuará este domingo 9, desde las 11 horas en el predio ubicado en el casco céntrico de la localidad valletana.

En los dos escenarios, ubicados en el interior del gimnasio municipal y en el patio de los “Sabores Argentinos”, se presentaron espectáculos de danzas, bailes y los mejores artistas cerrando la primera jornada el ganador del exitoso programa televisivo “La Voz Argentina”, Yhosva Montoya.

En el escenario principal “Delfor Orlando Ap Iwan” se llevó a cabo la inauguración a cargo del intendente Dante Bowen quien agradeció a todos y todas quienes trabajaron incansablemente para lograr una nueva Fiesta Popular con el acompañamiento de los y las vecinos, productores, emprendedores quienes junto al personal municipal continúan posicionando a la localidad de las norias como un polo gastronómico, turístico y cultural.

Propuestas

Entre las propuestas que se disfrutaron se encontraron una master class de repostería galesa, la Batucada Ara Yevi quien realizó un recorrido por el predio, las presentaciones del Instituto de Danzas Antonella (Asociación Italiana), las danzas folklóricas árabes “Raqs Al Artz y los shows musicales de Doña Rodolfa y Los Sandovale´s.

Mientras que en el escenario “Criollo” se hicieron presentes para deleitar con sus espectáculos la Banda Cultural de Dolavon perteneciente al Taller de Ensamble Instrumental, La Nueva Yunta Chamamé y Tropicales del Valle.

Competencias

Compitieron en esta primera edición del Mundial del Sanguchito delicias extranjeras y criollas quienes se dividieron en cuatro zonas pasando a las finales del día domingo 9 de octubre los siguientes: Zona A, Martín Rodríguez “La Tribu”; Zona B, Los Altares; Zona C, España y Zona D, Alemania.

Una de las atracciones fue el juego “La mordida más grande” una novedosa competencia, para mayores de 18 años, donde cada participante mordió un sándwich del mismo tamaño e ingredientes que fue pesado antes y después de la mordida por el juez de la competencia. No se permitió realizar más de una mordida y no estuvo permitido impulsar el sándwich con la mano.