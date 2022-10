Campazzo firmó con los Mavs y tuvo su presentación oficial

El base de la Selección Argentina, Facundo Campazzo, firmó este martes su vínculo con los Dallas Mavericks, para cumplir una nueva Temporada de la NBA.

Asimismo, cumplió con su primera jornada de entrenamientos y dio su primera conferencia como jugador de “los Mavs”.

“Facu” firmó, entrenó y se presentó en conferencia

El basquetbolista Facundo Campazzo, recibió la bienvenida oficial de Dallas Mavericks a través de las redes sociales del equipo de la NBA: “Welcome to the squad (bienvenido al equipo)”, fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

Vale destacar que Campazzo arribó el pasado fin de semana a la ciudad de Dallas para firmar el contrato que lo vinculará con los Mavericks durante esta temporada, tras sus primeras temporadas en la máxima competencia del básquetbol mundial jugando para los Denver Nuggets, donde jugó dos ligas antes de convertirse en agente libre.

En la franquicia texana, Campazzo volverá a compartir equipo con el astro esloveno Luka Doncic, quien también fue integrante de la escuadra española entre el período 2015-2018.

“Facu”, cumplió además con su primera conferencia de prensa ante los medios locales, ante quienes aseguró que “es una nueva oportunidad, voy a dar lo mejor. Nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo entrenador… es un gran reto para mí y voy a tratar de ayudar al equipo adentro y afuera de la cancha.”

Consultado por Luka Doncic, el ex jugador del Real Madrid con quien compartió equipo y tiene una amistad, ahora compañero en Dallas, contó que “seguimos en contacto con Luka cuando se fue del Madrid. Chateamos por Instagram. Me está ayudando un montón en este nuevo comienzo, va a ser de mucha ayuda. Es un amigo.”

“Todavía no hablé demasiado sobre mi rol pero voy a intentar aprovechar todas las oportunidades. Llegue hace dos días nada más y es todo nuevo para mí”, cerró el armador cordobés.

Campazzo, utilizará el N°2 en su camiseta, tal como fue confirmado también hoy por las redes sociales de “los Mavs”.

Hoy comienza la NBA

Golden State Warriors, el actual campeón, jugará este martes ante Los Ángeles Lakers en una jornada inaugural de lujo para la temporada 2022-2023 de la NBA, que contará con los argentinos Facundo Campazzo, en Dallas Mavericks, y Leandro Bolmaro, en Utah Jazz.

El partido entre dos de las franquicias más poderosas de la Conferencia Oeste se iniciará a las 19 hora local (23 de Argentina) en el Chase Center, de la ciudad de San Francisco.

El conjunto orientado por el entrenador Steve Kerr logró mantener la base de la pasada campaña, con los perimetrales Stephen Curry, Klay Thompson y Jordan Poole, más los aleros Draymond Green y Andrew Wiggins y el ala pivote Andre Iguodala, como referencias principales.

Por su lado, Lakers continuará ostentando en el plantel a las estrellas LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis. Y el equipo californiano sumó para esta campaña al base de pasaporte alemán Dennis Schroder, de muy buena temporada 21-22 en Phoenix Suns.

Tres argentinos en la NBA

La mayor liga de básquetbol del planeta tendrá esta temporada a dos representantes argentinos, el escolta Bolmaro (22 años) en Utah Jazz, y el base Campazzo (31) quien dejó Denver Nuggets para desempeñarse en Dallas Mavericks, franquicia con la cual firmará contrato en las próximas horas.

Un tercer argentino, Pablo Prigioni (45), continuará del otro lado del recinto de juego, sentado en el banco de los suplentes de los Minnesota Timberwolves. El actual entrenador del seleccionado albiceleste continuará desempeñándose como asistente del DT principal, Chris Finch.