Argentina culminó 3° en el medallero final de Asunción 2022

Este domingo llegó a su fin la Edición 2022 de los Juegos Sudamericanos ODESUR, disputados en Asunción del Paraguay.

La delegación argentina, cumplió con una gran perfomance en la competencia, con una cosecha de medallas que les permitió culminar ubicados en el 3° puesto del medallero final, detrás del campeón campeón Brasil y subcampeón Colombia.

Hasta el último domingo, se disputaron los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, competencia en la que la que la delegación Argentina cumplió con una muy buena perfomance, cosechando casi 200 medallas y quedando ubicada en el 3° escalón del medallero suramericano.

Brenda Rojas y Federico Bruno portaron la Bandera Argentina durante la Ceremonia de Clausura, que se llevó a cabo ayer en el patio de las banderas del Comité Olímpico Paraguayo.

Argentina estuvo representada por 592 atletas en 36 deportes, que lograron una destacada cosecha, la mejor desde Buenos Aires 2006, con un total de 197 medallas: 58 oros, 65 platas y 74 bronces.

Tras ubicarse en el 4° lugar del medallero en Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018, la Delegación Nacional se despide de Asunción en la 3° posición sobre 15 países.

Fueron 15 días de plena actividad deportiva, con grandes actuaciones en los diferentes deportes, individuales o de conjunto, que transitaron el certamen y comienzan a diagramar un próspero camino de cara a los Juegos Olímpicos París 2024.

JUEGOS SURAMERICANOS ODESUR – ASUNCIÓN 2022

Las 197 medallas argentinas:

58 OROS

+ ATLETISMO (9): Federico Bruno en 1550m y 5000m; Fedra Luna en 1500m en 5000m; Franco Florio en 100m; Elián Larregina en 400m; Florencia Borelli en 10.000m; Belén Casetta en 3000m c/obstáculos; y Germán Chiaraviglio en Salto con Garrocha.

+ BMX FREESTYLE (1): José Torres.

+ BOCHAS (1): Jonathan Rupere / Milagros Pereyra en Raffa Pareja Mixto.

+ CANOTAJE SLALOM (1): Sebastián Rossi en C1.

+ CANOTAJE VELOCIDAD (8): Agustín Vernice en K1 1000m; Brenda Rojas en K1 200m y K1 500m; Gonzalo Carreras / Gonzalo Lo Moro en K2 500m; Brenda Rojas / Magdalena Garro en K2 500m; Agustín Vernice / Agustín Rodríguez / Juan Ignacio Cáceres / Manuel Lascano en K4 500m; Candelaria Sequeira / Lucía Dalto / Paulina Contitni / Sabrina Ameghino en K4 500m; y Gonzalo Lo Moro en K1 200m.

+ CICLISMO BMX (1): Exequiel Torres.

+ CICLISMO DE PISTA (2): Tomás Contte en Ómnium; y Nicolás Tivani y Tomás Contte en Madison.

+ ESGRIMA (1): Augusto Servello en Florete Individual.

+ ESQUÍ NÁUTICO (2): Tobías Giorgis en Salto; y Tobías Giorgis en Overall.

+ FUTSAL (1): Selección Masculina.

+ GIMNASIA ARTÍSTICA (1): Daniel Villafañe en Anillas.

+ GOLF (2): Jorge Fernández Valdés en Individual; y Valentina Rossi, Magdalena Simmermacher, Tomás Cocha y Jorge Fernández Valdés en Equipos Mixto.

+ HANDBALL (1): Selección Masculina.

+ HOCKEY (1): Selección Masculina.

+ JUDO (1): Agustín Gil en -81 kg.

+ LUCHA (2): Agustín Destribats en Libre -65 kg.; y Ricardo Báez en Libre -97 kg.

+ NATACIÓN (5): Macarena Ceballos en 100m Pecho; Andrea Berrino en 50m y 100m Espalda; Florencia Perotti en 400m Combinado; y Malena Santillán en 200m Espalda.

+ PATÍN ARTÍSTICO (1): Tomás Masía en Libre.

+ REMO (1): Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro en Doble Par de Remos Cortos Peso Ligero.

+ RUGBY SEVEN (1): Selección Masculina.

+ SQUASH (2): Leandro Romiglio en Single; y Leandro Romiglio, Robertino Pezzota, Jeremías Azaña y Federico Cioffi en Equipos Masculino.

+ TENIS (1): Facundo Díaz Acosta en Single.

+ TENIS DE MESA (3): Gastón Alto / Horacio Cifuentes en Dobles Masculino; Santiago Lorenzo en Single; y Horacio Cifuentes / Gastón Alto / Santiago Lorenzo en Equipos Masculino.

+ TIRO (3): Fernanda Russo en 10m Rifle de Aire (60); Fernanda Russo / Julián Gutiérrez en 10m Rifle de Aire por Equipos Mixto; y Alexis Eberhardt en 50m Rifle 30 Posiciones.

+ TIRO CON ARCO (1): Iván Nikolajuk en Arco Compuesto Individual.

+ VELA (3): Luciana Cardozo en ILCA 6; Augusto Amato-Florencia Galimberti en Snipe Mixto; y Francisco Saubidet Birkner en iQFoil 95.

+ WAKEBOARD (2): Eugenia De Armas; y Kai Ditsch.

65 PLATAS

+ ATLETISMO (4): Mariana Borelli en 1500m; Florencia Lamboglia en 100m; Daiana Ocampo en 10.000m; y Bruno De Genaro en 400m c/vallas.

+ BEACH VOLLEY (1): Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso.

+ BOCHAS (2): Lucas Hecker / Carla Cabrera en Volo Pareja Mixta; y Guillermo Montemerlo / Romina Bolatti en Petanca Pareja Mixta.

+ BOXEO (2): Lucía Pérez en 66 kg.; y Benjamín Escudero en 80 kg.

+ CANOTAJE SLALOM (3): Matías Contreras en K1 Extremo; Luz Cassini en K1; y Lucas Rossi en K1.

+ CICLISMO DE MONTAÑA (1): Agustina Apaza en Cross Country.

+ CICLISMO DE PISTA (5): Natalia Vera en Velocidad Individual; Nicolás Tivani / Rubén Ramos / Marcos Méndez / Tomás Contte en Persecución por Equipos; Yoel Vargas, Lucas Vilar y Leandro Bottasso en Velocidad por Equipos; Leandro Bottasso en Keirin; y Maribel Aguirre y Cristina Greve en Madison.

+ EQUITACIÓN (2): Ana María Busso, Ingrid Berger, Fiorella Mengani y Florencia Manfredi en Adiestramiento por Equipos Mixto; y Joaquín Albisu, Damián Ancic, Martín Dopazo y Nicolás Elustondo en Salto por Equipos Mixto.

+ ESGRIMA (3): Isabel Di Tella en Espada Individual; Isabel Di Tella, Datev Nahapetyan, Melisa Englert y Tamara Chwojnik en Espada por Equipos; y Augusto Servello, Dante Cerquetti, Nicolás Marino y Santiago Lucchetti en Florete por Equipos.

+ ESQUÍ NÁUTICO (1): Tobías Giorgis en Figuras.

+ FISICOCULTURISMO (1): Tomás Flamini en Games Classic Bodybuilding.

+ FÚTBOL PLAYA (1): Selección Masculina.

+ FUTSAL (1): Selección Femenina.

+ GIMNASIA ARTÍSTICA (6): Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Julián Jato, Luca Alfieri, Santiago Agostinelli e Ivo Chiapponi en Equipos Masculino; Rocío Saucedo, Brisa Carraro, Meline Mesropian, Sira Macías, Abigail Magistrati y Leila Martínez en Equipos Femenino; Brisa Carraro en Barras Asimétricas y Viga; Santiago Mayol en Arzones; y Daniel Villafañe en Salto.

+ GIMNASIA RÍTMICA (1): Sol Martínez Fainberg en Mazas.

+ HOCKEY (1): Selección Femenina.

+ JUDO (1): Mariano Coto en -90 kg.

+ KARATE (1): Yamila Benítez en -50 kg.

+ LUCHA (1): Catriel Muriel en Libre -125 kg.

+ NATACIÓN (7): 4x200m Libre Femenino; Roberto Strelkov en 50m Mariposa; Macarena Ceballos en 200m Pecho; 4x100m Combinado Femenino; 4x100m Libre Femenino; 4x100m Libre Mixto; y Andrea Berrino en 50m Libre.

+ PATÍN ARTÍSTICO (1): Martina Della Chiesa en Libre.

+ PATÍN CARRERA (1): Rocío Berbel en 10.000m por Puntos + Eliminación.

+ REMO (5): Agustín Scenna y Axel Haack en Dobles Par de Remos Cortos; Sonia Baluzzo en Un Par de Remo Cortos Peso Ligero; Pedro Dickson y Alejandro Colomino en Doble Par de Remos Cortos Peso Ligero; Santiago Deandrea, Emiliano Calderón, Axel Haack y Augustin Scenna en Cuatro Pares de Remos Cortos; y Agustín Scenna, Alejandro Colomino, Axel Haack, Franco Calvo, Ignacio Pacheco, Joel Romero, Lautaro Barrios, Pedro Dickson y Clara Galfre (Timonel) en Ocho Remos Largos con Timonel.

+ SQUASH (1): Antonella Falcione, Pilar Etchechoury y Valentina Portieri en Equipos Femenino.

+ TAEKWONDO (1): Margarita Echeverría en Poomsae Individual.

+ TENIS DE MESA (5): Horacio Cifuentes / Camila Argüelles en Dobles Mixto; Camila Argüelles / Candela Molero en Dobles Femenino; Camila Argüelles en Single; Horacio Cifuentes en Single; y Camila Argüelles / Candela Molero / Camila Kaizoji en Equipo Femenino.

+ TIRO (2): Salma Antorena en 10m Rifle de Aire (60); y Alexis Eberhardt en 10m Rifle de Aire.

+ VELA (1): Francisco Guaragna en ILCA 7.

+ VOLEIBOL (1): Selección Femenina.

+ WATERPOLO (2): Selección Femenina y Selección Masculina.

74 BRONCE

+ AGUAS ABIERTAS (2): Cecilia Biagioli en 10K; e Ivo Cassini en 10K.

+ ATLETISMO (2): Joaquín Gómez en Lanzamiento de Martillo; y Nazareno Sasia en Lanzamiento de Bala.

+ BOWLING (1): Vanesa Rinke en Individual.

+ BOXEO (2): Milagros Herrera en -54 kg.; y Aldana López en 50 kg..

+ CANOTAJE SLALOM (2): Nadia Riquelme en K1 Extremo; y Nerea Castiglione en C1.

+ CANOTAJE VELOCIDAD (1): Martina Vela en C1 200m.

+ CICLISMO BMX (1): Agustina Cavalli.

+ CICLISMO DE PISTA (2): Valentina Luna, Milagros Sanabria y Natalia Vera en Velocidad por Equipos; y Valentina Luna en Keirin.

+ EQUITACIÓN (1): Damián Ancic en Salto Individual Mixto.

+ ESGRIMA (3): Melisa Englert en Espada Individual; Jesús Lugones en Espada Individual; y Alicia Perroni, Macarena Morán y Belén Pérez Maurice en Sable por Equipos.

+ ESQUÍ NÁUTICO (2): Patricio Zohar en Salto y Overall.

+ FISICOCULTURISMO (1): Johana Del Pórtico en Bikin i Fitness +1.63m.

+ GIMNASIA ARTÍSTICA (2): Brisa Carraro en All Around; y Santiago Agostinelli en Suelo.

+ GIMNASIA RÍTMICA (5): Sol Martínez Fainberg en Aro, Pelota y All Around; Celeste D’Arcangelo en Cinta; y Karema Jara, Evangelina Cordier, Agustina Luján, Franca Miravet, Macarena Rodríguez y Milagros Centeno en el Concurso General de Conjunto.

+ HANDBALL (1): Selección Femenina.

+ JUDO (8): Agustina Lahiton en -52 kg.; Brisa Gómez en -57 kg.; Agustina De Lucía en -63 kg.; Rodrigo Jara en -66 kg.; Lucía Cantero en -70 kg.; Amanda Bredeston en +78 kg.; Joaquín Burgos en +100 kg.; y Agustín Gil / Agustina Lahiton / Agustina De Lucía / Amanda Bredeston / Anahí Galeano / Brisa Gómez / Keisy Perafán / Ivo Dargoltz / Joaquín Burgos / Lucía Cantero / Mariano Coto en Equipos Mixto.

+ KARATE (5): Luca Impagnatiello en Kata Individual; Marcos Molina en Kumite +84 kg.; Laura Díaz Cano en 61 kg.; Giuliana Novak en -55 kg.; y Gonzalo Navarro en -67 kg.

+ LUCHA (1): Iván Llano en Libre -86 kg.

+ NATACIÓN (9): Malena Santillán en 800m Libre; Florencia Perotti en 200m Combinado; Lucía Gauna en 100m Libre; Martina Barbeito en 200m Pecho; Gabriel Morelli en 200m Pecho; 4x100m Combinado Masculino; Macarena Ceballos en 100m Mariposa y 50m Pecho; y 4x100m Combinado Mixto.

+ PATÍN ARTÍSTICO (2): Donato Mastroiani en Libre; y Juan Francisco Sánchez en Solo Danza.

+ PATÍN CARRERA (2): Ken Kuwada en 1000m Sprint; y Rocío Berbel en 10.000m Puntos

+ PESAS (2): Luz Casadevall en 59 kg.; y Tatiana Ullua en 64 kg.

+ REMO (2): Franco Calvo y Lautaro Barrios en Dos Remos Largos; e Ignacio Pacheco, Joaquín Riveros, Joel Romero y Lautaro Barrios en Cuatro Remos Largos Sin Timonel.

+ SQUASH (4): Robertino Pezzota en Single Masculino; Antonella Falcione / Leandro Romiglio en Dobles Mixto; Pilar Etchechoury / Valentina Portieri en Dobles Femenino; y Jeremías Azaña / Robertino Pezzota en Dobles Masculino.

+ TAEKWONDO (5): Lucas Guzmán en -58 kg.; Giulia Sendra en -49 kg.; Margarita Echeverría y Rubén Guagliarello en Poomsae por Equipos Mixto; Carla Godoy en -57 kg.; y Dylan Olmedo en -80 kg.

+ TENIS (1): Facundo Díaz Acosta / Tomás Farjat en Dobles Masculino.

+ TENIS DE MESA (1): Gastón Alto en Single.

+ TIRO (2): Julián Gutiérrez en 10m Rifle de Aire; y Ariel Romero en Skeet.

+ VELA (2): Martín Alsogaray en Sunfish; y Chiara Ferretti en iQFoil 95.