Santacruceña se quedó con el Argentino de Hockey Pista

Asociación Santacruceña revalidó el título en Primera Caballeros en el Argentino de Hockey Pista que se disputó este fin de semana en Comodoro Rivadavia. Federación Tierra del Fuego se consagró tanto en Primera Damas como en Sub 19 Dama, y Austral fue cuarto tanto en Primera Damas como en Sub 19 Damas.

El equipo de los varones volvió a gritar campeón, luego de ganarle la final a Federación de Tierra del Fuego por 3 a 0 con dos goles de Morel, el primero y el tercero, y el restante un golazo del calafateño Santiago «rulo» Morón. Mateo Morel terminó como el segundo goleador con 9 goles del torneo.

El tercer puesto en esa categoría fue para Asociación Bariloche que goleó 5-1 a Federación Tierra del Fuego B, mientras que Asociación Santa Cruz Norte le ganó 6-2 a Asociación Santa Cruz Norte B y se quedó con el quinto puesto.

Las fueguinas se quedaron con la gloria en la categoría Mayor al imponerse en la final por 2-1 a Asociación Bariloche.

En Sub 19 Damas, Federación Tierra del Fuego se impuso por 6-2 también a la Asociación Bariloche y se adjudicó el título de la categoría, destacando que el tercer puesto quedó para Asociación Santacruceña que le ganó 3-2 al anfitrión Asociación Austral.

El certamen fue organizado por la Asociación Austral y contó con el apoyo del Estado municipal, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.



Domingo – Finales

PRIMERA DAMAS

3º y 4 puesto

– Asociación Santacruceña 5 (Florencia D’Hers, Eugenia Zella y Marina Burgos 3) / Asociación Austral 3 (Rocío Alvarez 2 y Natacha Corbett).

1º y 2 puesto

– Asociación Bariloche 1 (Megan Rowland Ritson) / Federación Tierra del Fuego 2 (Candela Andrade y Carolina Nieto).

Posiciones finales

1º Federación Tierra del Fuego

2º Asociación Bariloche

3º Asociación Santacruceña

4º Asociación Austral

5º Asociación Santa Cruz Norte

SUB 19 DAMAS

3º y 4º puesto

– Asociación Santacruceña 3 (Martina Gofman 2 y Morena García) / Asociación Austral 2 (María Barboza Ronconi y Agustina Mansilla).

1º y 2 puesto

– Federación Tierra del Fuego 6 (Martina Navarro 3 y Martina Laplace 3) / Asociación Bariloche 2 (Morena Bilbao 2).

Posiciones finales

1º Federación Tierra del Fuego

2º Asociación Bariloche

3º Asociación Santacruceña

4º Asociación Austral

5º Asociación Santa Cruz Norte.

PRIMERA CABALLEROS

5º y 6 puesto

– Asociación Santa Cruz Norte 6 (Joaquín Hernández, Andrés Hidalgo 2, Jorge Hernández y José Cabrera 2) / Asociación Santa Cruz Norte B 2 (Julián Lugo y Franco Sloper).

3º y 4 puesto

– Asociación Bariloche 5 (Juan Ramos 2, Medardo Temistocles Sepúlveda 2 y Nicolás Pérez / Federación Tierra del Fuego B 1 (Alan Elizari).

1º y 2 puesto

– Federación Tierra del Fuego 0 / Asociación Santacruceña 3 (Mateo Morel 2 y Santiago Morón).

Posiciones finales

1º Asociación Santacruceña

2º Federación Tierra del Fuego

3º Asociación Bariloche

4º Federación Tierra del Fuego B

5º Asociación Santa Cruz Norte

6º Asociación Santa Cruz Norte B

Acá la goleadora del torneo fue Agustina Obando con 11 goles.

FOTOS: Gentileza Matías Barrientos – La Opinión Austral