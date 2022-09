Prisión preventiva para un ladrón que cometió cinco robos en un día

Tras un raid delictivo, por hechos de robo y hurto llevado adelante por una persona en Trelew, el Ministerio Público Fiscal representado por la procuradora de fiscalía Verónica Van Vliet, pidió la realización de un juicio rápido además de la prisión preventiva, en una audiencia desarrollada durante la tarde del domingo en sala de oficina judicial, tercer piso de los tribunales en Trelew.

También se informó durante este evento sobre la participación en varios hechos, uno de los cuales ocurrido antes de esta nueva apertura había merecido ya la realización de una audiencia de control, y posteriormente se sumaron dos nuevas causas que también llevaron a resolver nuevas aperturas de investigación.

Durante esta audiencia, la doctora Van Vliet relató los hechos indicando que el imputado ingresó al local comercial ubicado en San Martín al 100 el día viernes 16 aproximadamente a las 17,30 donde se aprovechó de la buena fé de la vendedora para quedarse con un pantalón y retirarse del local. Esta situación fue verificada a través de las cámaras ubicadas en el lugar. Desde allí se trasladó al colegio María Auxiliadora, siendo cerca de las 18 y al observar el lugar cerrado pide a una portera que le abra ya que tiene una entrevista con una docente de sexto grado, solicitando además permiso para pasar al baño, a lo que la mujer accede. En algún momento llega el director de la institución que es informado sobre la presencia de un padre en el baño, pero cuando lo va a buscar el imputado ya no se encontraba, advirtiéndose sobre esta situación ya que era un horario en el cuál se retiraban los alumnos. Es así como una docente da cuenta que de su cartera falta una billetera. Posteriormente, cuando el director cerraba los portones del lugar es abordado por el imputado, quien le pide indicaciones para anotar a un hijo en la escuela, pero sospechando que se trataba del intruso consulta a la portera quien confirma que se trataba de él, por lo que pide se llame a la policía.

Cuando se da cuenta que no le permiten el ingreso, manifestando enojo se retira del sitio cruzando la calle San Martín hacia la plaza independencia, pero es seguido por el director y finalmente es detenido por personal policial en la esquina de la plaza que está frente al banco del Chubut. Ante la requisa se le encuentran tarjetas de crédito y debajo del jean tiene un pantalón de buzo, que es el sustraído anteriormente en el local comercial, y es reconocido por el propietario que se acercó al sitio.

El primer hecho es calificado como hurto consumado y el segundo como hurto tentado, ya que el autor había descartado la billetera robada y la procuradora de fiscalía pidió el trámite de juicio rápido, tratándose de un caso de sencilla investigación y en flagrancia, pidiendo para tal caso la prisión preventiva.

A su turno, la defensora Flora Mollard se opuso a la posibilidad de un juicio rápido y expuso que su defendido no estaba en sus cabales e inclusive en una audiencia anterior había solicitado la actuación del cuerpo médico forense para la constatación de sus condiciones. Indicó que los actos desarrollados por el imputado, que no tiene ningún tipo de antecedente penal, se basaban en incoherencias y contradicciones, producto de una adicción que padece y que debido a esto tiene evidentemente sus facultades mentales alteradas. Con este panorama, pidió que se realicen estudios para constatar que había consumido, teniendo en cuenta su problemática y que realmente no recuerda los hechos llevados adelante. También señaló que ante tal situación, se ve afectada su integridad personal al ser señalado mediáticamente, sin conocerse el trasfondo de un problema personal de salud serio

Posteriormente el doctor Castro dio lectura al informe médico debido a los exámenes llevados adelante, aclarándose que pasó dos veces por el cuerpo forense y en una oportunidad por el sector de salud mental del hospital zonal, todo esto entre jueves 16 y viernes 17. De acuerdo a lo informado, se vislumbra el padecimiento de problemas psiquiátricos y la necesidad de un tratamiento al respecto, pero a la vez se hizo saber que al momento de los hechos el hombre tenía comprensión de sus actos y su proceder.

Cabe destacar que el imputado había sido sometido a una audiencia el viernes 16, y luego de ser dejado en libertad, es cuando llevó adelante los hechos que lo trajeron nuevamente a tribunales. La doctora Van Vliet, remarcó esto y además puso en conocimiento que ya tenía contacto con la ley, a partir de dos salidas alternativas por las que debió atravesar en el mes de marzo de este año y en noviembre de 2021. Por otra parte, también se hizo saber que luego se realizarían dos audiencias de apertura de investigación por otros dos hechos, donde no se pediría medida de coerción ni la realización de juicio rápido. Enfatizó sobre la comprensión que tuvo el imputado acerca de su proceder y que está mas allá de la situación presentada por la defensa en cuanto a las problemáticas relacionadas con lo mental o lo adictivo.

Finalmente, el Juez Gustavo Castro basándose en los informes médicos y en las solicitudes fiscales resolvió la realización del juicio rápido, por lo que la defensa deberá presentar sus pruebas en el término de quince días. Habiendo elevado la acusación respectiva, el magistrado dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de quince días, al valorar el peligro de fuga existente, principalmente debido a la falta de arraigo y teniendo en cuenta también la probabilidad de autoría. Del mismo modo concedió la posibilidad de nuevos exámenes médicos pedidos por la defensora, así como hizo saber que se pedirá un turno al sector de salud mental para intentar llevar adelante un tratamiento adecuado.

De acuerdo a lo mencionado, luego se realizaron dos audiencias donde se procedió a la apertura de investigación por un hecho de hurto tentado, donde el imputado pretendió hacerse de elementos del interior de una camioneta y otra causa por un robo tentado, cuando se hizo de un celular perteneciente a un joven, tras lo cuál fue demorado por varios amigos de la víctima hasta que llegó la policía. Otro hecho que mereció también la apertura correspondiente refiere al robo de una cubierta a un vehículo en el centro de Trelew.